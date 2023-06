Bielsa e nis me këmbë të mbarë, Uruguaji shkatërron Nikaraguan

Aventura e Marcelo Bielsës në stolin e Uruguajit ka nisur në mënyrë perfekte, pasi skuadra amerikano-latine ka triumfuar me rezultatin 4-1 në miqësoren ndaj Nikaragua.

Tekniku argjentinas, i cili firmosi me Uruguajin vetëm pak javë më parë, debutoi pikërisht ndaj Nikaraguas, duke marrë përgjigjet më të mira nga futbollistët e grumbulluar.

Ndonëse mungonin shumë emra të mëdhenj, përfshi edhe Valverde, Nunez e Araujo, skuadra e Uruguajit funksionoi mjaft mirë, duke shënuar dy herë me Zalazar, një herë me Arezon dhe një herë me Rodriguez, ndërsa miqtë shënuan golin e nderit me Coronel.