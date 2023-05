Ka investuar 13 miliardë dollarë në këtë projekt, Bill Gates: Inteligjenca Artificiale do vrasë Amazon dhe Google

Mjetet e reja të Inteligjencës Artificiale do t’i kthejnë gjigantët e internetit si Google dhe Amazon në ‘arkiva’ apo rafte të pluhurosura? Si disqet lazer, makinat e faksit dhe projektorët?

Ky është parashikimi që bashkë-themeluesi i Microsoft-it, Bill Gates, bëri në një konferencë të teknologjisë në San Francisko, të fokusuar në çështjet e AI.

Gates beson se një asistent personal i drejtuar nga AI ende i pazhvilluar, ka të ngjarë të marrë përsipër detyrat e vështira njerëzore si kërkimi në internet, blerjet dhe madje edhe angazhimi me mjetet e produktivitetit në internet.

Këta ndihmës të rinj dixhitalë do të jenë të lidhur me nevojat e përdoruesve, në një mënyrë që do të vjetërsojë shumë nga përdorimet aktuale, kryesore të internetit.

“Kushdo që ndërton agjentin personal, kjo është gjëja e madhe, sepse ju nuk do të shkoni më në një faqe kërkimi, nuk do të shkoni kurrë në një faqe produktiviteti, nuk do të shkoni më kurrë në Amazon”, tha Gates, për CNBC.

Ai sugjeroi gjithashtu që, në të ardhmen, robotët humanoidë të fuqizuar nga AI do të bëhen më të përballueshëm se punëtorët njerëzorë dhe do të fillojnë të zëvendësojnë punëtorët me ‘jakë blu’, sipas CNBC.

Microsofti i Gates ka derdhur miliarda në një nga zhvilluesit më të përfolur të inteligjencës artificiale, OpenAI. Në janar Microsoft njoftoi raundin e tretë të investimit në OpenAI, kompania që qëndron pas chatbotit jashtëzakonisht të popullarizuar ChatGPT si dhe prodhuesit gjenerues të imazheve DALL-E.

Gates vuri në dukje në komentet e tij të së hënës, se ai beson se ka një shans 50-50 që përparimi i madh i asistentit personal të AI do të bëhet nga një startup. Ai po mban shpresë se Microsoft është i pari që do ta realizojë atë.

“Do të isha i zhgënjyer nëse Microsoft nuk do t’ia dilte kësaj”, tha Gates, për CNBC.

Investimet e Microsoft në OpenAI, raportohet se tani shkojnë deri në rreth 13 miliardë dollarë.

Shqetësimi rreth asaj se çfarë do vijë prej aftësive aktuale të AI dhe se si përparimet e ardhshme mund të ndikojnë në fatin kolektiv të paraardhësve njerëzorë të sistemeve, është përhapur në SHBA, Evropë dhe gjetkë.

Shumë vende po punojnë për të vendosur disa rregulla dhe rregullore, përpara se të jetë vonë.