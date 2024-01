Blinken do të vizitojë Greqinë, në fokus të diskutimeve avionët F35 që Athina kërkon të blejë

Greqia do të jetë një prej stacioneve të një turneu vizitash në Lindjen e Mesme, të sekretarit amerikan të shtetit Anthony Blinken, i cili shkon në këtë rajon për herë të katërt, pas kthesës së re që mori lufta Izrael-Hamas.

Siç ka konfirmuar zëdhënësi i Departamentit të shtetit Matthew Miller, përveç vizitave në Greqi dhe Turqi, zoti Blinken do të vizitojë edhe Katarin, Jordaninë, Egjiptin, Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Izraelin dhe Bregun Perëndimor.

Përpara se se të mbërrijë në Tel Aviv, kreu i diplomacisë amerikane do të kalojë nga Turqia drejt Greqisë dhe pritet të takohet në Chania të Kretës me kryeministrin Kyriakos Mitsotakis si dhe ministrin e Jashtëm Georgios Gerapetritis.

Konkretisht, zoti Blinken do të jetë në Chania pasditen e së shtunës, ku do të takohet me kryeministrin grek dhe ndër të tjera do të diskutohet edhe për çështjen e avionëve F35 që Athina kërkon të blejë nga SHBA.

Ndërsa siç theksojnë mediat greke, ministri i Jashtëm amerikan thuhet se do të takojë presidentin turk Erdogan për të biseduar çështjen e miratimit që duhet të japë Ankaraja për anëtarësimin e Suedisë në NATO, veprim që pritet prej muajsh dhe vonesa e të cilit ka shkaktuar pakënaqësi të madhe në Uashington dhe një klimë të rëndë e reagime në Kongres.

j.l./ dita