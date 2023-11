Bolivia shndërrohet në “mbretëreshën e kokainës”! Ky është karteli me 40 mijë anëtarë që ka emisarë edhe në Shqipër

Komanda e Parë e Kryeqytetit (Primeiro Comando da Capital), organizata më e madhe kriminale në Brazil dhe Amerikën e Jugut, ka zgjeruar lidhjet e saj me Evropën dhe Afrikën, duke dërguar emisarët e saj për të tregtuar drogën që blen në Bolivi, sipas një raporti të publikuar nga media argjentinase “Infobae”.

Kjo organizatë ka ekzistuar për tre dekada dhe, sipas autoriteteve të zbatimit të ligjit, ka 40,000 anëtarë të përjetshëm në radhët e saj dhe rreth 60,000 kontraktorë të tjerë, duke e bërë atë një nga bandat kriminale më aktive në botë.

Sipas raportit, një dekadë më parë banda braziliane bashkëpunoi me Narcosur, një nga organizatat më të mëdha të trafikut të drogës në botë dhe me qendër në Santa Cruz, Bolivi, e cila është përfshirë edhe në pastrim parash.

Në fakt, Policia Federale e Brazilit thekson se vendndodhja gjeografike qendrore në Amerikën e Jugut e transformoi Bolivinë në shenjtëroren e Narcosurit, siç e quajnë hetuesit kartelin që mbledh së bashku përfaqësues të udhëheqjes së PCC (Primeiro Comando da Capital) dhe bashkëpunëtorët në tregtinë ndërkombëtare të drogës.

Përveç kësaj, media argjentinase thekson se PCC bleu kokainë me shumicë në Bolivi me 1500 dollarë për kilogram, e ngarkoi në një anije në një port brazilian dhe e shiti me 8000 dollarë për kilogram. Më pas do ta çonte në Evropë dhe do ta shiste çdo kilogram për 30,000 dollarë.

a.c./dita