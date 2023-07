Bota e muzikës në zi, shuhet legjenda irlandeze Sinéad O’Connor!!

Në vazhdimësi do të ishte albumi “I Do Not Want What I Haven’t Got”, i cili përfshinte “Nothing Compares 2 U”- hiti numër një. Këngëtarja kishte pësuar një disfatë të madhe vitin e shkuar kur i biri 17-vjeçar Shane, u gjet i vdekur vitin e kaluar, disa ditë pasi u raportua i zhdukur.