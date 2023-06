“Breg më breg”, si u goditën tetë raste trafiku që nga 2020 dhe arrestimi i 9 anëtarëve të grupit

Nëntë prej anëtarëve të grupit kriminal të goditur së fundi nga SPAK gjatë operacionit “Coast to coast”, janë arrestuar më parë pasi janë kapur me sasi të konsiderueshme lënde narkotike nga viti 2021 në gjashtë episode të ndryshme.

I pari ishte ai 9 shkurtit 2021 në Durrës, ku u sekuestruan 30.6 kg marijuanë e presuar, në formë çokollate. Në pranga ra Endrit Bakiu, që cilësohet si një nga drejtuesit e grupit, me 77 pako.

Kapja e tij u bë pranë mbikalimit të Plepave pas kontrollit të automjetit tip “Porsche” që drejtohej nga Bakiu. Në atë kohë, policia bëri me dije se lënda narkotike nuk ishte prodhuar në Shqipëri, por e trafikuar nga një vend tjetër, që rezulton të jetë Siria. Mbi pakot e lëndës narkotike ishte pikturuar edhe gjethja e kanabisit.

Në vijim një sasi prej 15 kilogramë heroinë u sekuestrua në Kakavijë me 2 qershor, ndërsa në pranga ranë Pirro Çapi dhe Shpëtim Pjeshka. Po në atë muaj, në datën 26 u sekuestruan 17 kg heroinë në Shkodër, teksa po transportohej për llogari të grupit kriminal.

Në 3 gusht, po në Shkodër u sekuestruan 14.7 kg kokainë dhe u arrestua Besnik Ruçi. Automjeti tip “Benz” u ndalua në vijën e dytë të kontrollit në pikën e Muriqanit, ndërsa lënda narkotike u gjet e ndarë në pako, në kroskotin e makinës.

Më 12 tetor anëtarëve të këtij grupi kriminal iu sekuestruan 67.5 kg kanabis në Maqedorni të Veriut dhe 21 kg kokainë më 16 nëntor 2021 në Itali.

Por, anëtarët e grupi kriminal trafikun e narkotikëve e kanë nisur që më herët, prej rreth 15 vitesh.

Në 8 gusht 2020 u arrestua dhe Leonard Ndergjoni. Bashkë me një tjetër person ai tentoi të kalojë 32 kg kanabis sativa përmes kufirit të gjelbër nga Librazhdi në Maqedoninë e Veriut. Pasi u pikasën nga policia ata u larguan duke braktisur mjetin dhe drogën, por policia arriti të kapë Nergjonin, ndërsa tjetri u shpall në kërkim.

Në muajin mars 2014 u sekuestruan në Korçë 600 kg kanabis dhe u kap Tomi Hila. Gjatë kontrollit në furgon, u gjet lënda narkotike. Kurse Edmond Kabashi është arrestuar në vitin 2015, në Greqi, për transportimin e 240 kilogramë kanabis të cilat u zbuluan në mjetin që udhëtonte nga Kapshtica drejt Athinës.