Çelsit i ‘mbetet’ vetëm trajneri! Ikën edhe mbrojtësi spanjoll, shkon te Atletiko Madrid

Çelsi i Londrës duket se do të shkrihet tërësisht dhe sezonin e ardhshëm do e luajë me ekipin e të rinjve. Esar Azpilicueta. Ky është emri i mbrojtësit të djathtë të zgjedhur nga Atlético Madrid për të përforcuar veten për sezonin e ardhshëm. Pas mbylljes së marrëveshjes me Javi Galán, tani është radha e grupit tjetër dhe spanjolli është më i pozicionuari, siç njoftoi Fabrizio Romano dhe konfirmoi MARCA me burime nga rojiblancas dhe vetë futbollistin.

Në fakt, kontrata e tij me Chelsean përfundon në 2024, por ai do të mbërrinte falas (nuk do të kishte asnjë tarifë transferimi për të paguar sepse skuadra londineze do ta linte të largohej falas). Ai përshtatet për shkak të vjetërsisë së tij dhe nivelit të tij padyshim si futbollist, siç e ka treguar edhe në Premierë ku ka qenë edhe kapiten i Stamford Bridge.

Ai gjithashtu e pëlqen atë për shkathtësinë e tij që i lejon të luajë si mbrojtës i djathtë dhe si qendërmbrojtës, një demarkacion në të cilin ai ka luajtur me tre qendërmbrojtës si skuadra e Simeones. Një pozicion i dyfishtë që e bën atë lojtarin tipik të gjithanshëm që i pëlqen shumë trajnerit argjentinas. Pas Loftus-Check, Mount, Kante, Koulibaly etj., tani ikën edhe mbrojtësi spanjoll.