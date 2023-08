Çështja ‘Beleri’, Rama: Drejtësia në Shqipëri duhet të bëjë e patrazuar detyrën e saj, nuk do ndërhyjmë

Kryeministri Edi Rama u shpreh se drejtësia në Shqipëri nuk do ndërhyjë në çështjen ‘Beleri’.

Gjatë konferencës me gazetarët, Rama tha se nuk do komentojnë më vendimet e organeve të drejtësisë e se nuk presin asgjë prej tyre, veçse zbatimin e ligjit.

“Qëndrimi ynë do jetë që drejtësia në Shqipëri duhet të bëjë e patrazuar detyrën e saj. Në këtë pikë asgjë nuk është më e rëndësishme sesa mbrojtja me të njëjtën mënyrë sesi kemi vepruar me të gjitha rastet e tjera, e qetësisë së veprimtarisë së sistemit të drejtësisë. Asnjë lloj interference mbi sistemin e drejtësisë, nuk do gjejë përkrahje. Nuk i komentojmë vendimet e organeve të reja të drejtësisë, nuk presim prej tyre asgjë tjetër vecse të zbatojnë ligjin, nuk kemi asgjë për t’i dhënë vec mbështetjes tonë pa kushte”, tha Rama.

