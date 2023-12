Çfarë kërkuan njerëzit më shumë në Google për vitin 2023?

Gjigandi i teknologjisë me bazë në Kaliforni, Google, ka publikuar një përmbledhje të pyetjeve më të shpeshta të vitit 2023 në funksionin e tij të rregullt “Viti në kërkim”, duke theksuar momente të paharrueshme të kulturës pop, humbjen e të famshëmve të dashur dhe lajmet tragjike me pasoja globale.

Në domenin e lajmeve, kërkimi kryesor ishte lufta e vazhdueshme midis Izraelit dhe Hamasit, sipas të dhënave globale të Google, e ndjekur nga pyetjet në lidhje me tragjedinë e nëndetëses Titanik në qershor, si dhe tërmetet shkatërruese në Siri dhe Turqia në shkurt.

Personi më i kërkuar në Google nga përdoruesit këtë vit ishte qendërmbrojtësi i Buffalo Bills, Damar Hamlin, i cili pësoi një atak në zemër në fushë gjatë një ndeshjeje në janar, por që atëherë është kthyer në lojërat e NFL me shumë bujë.

Tjetri është aktori Jeremy Renner, i cili i mbijetoi një aksidenti të rëndë me borëpastruese në fillim të vitit 2023.

Aktori i ndjerë Matthew Perry dhe këngëtarja Tina Turner udhëheqin kërkimet për të famshmit që kanë ndërruar jetë.

Në fushën e argëtimit, filmi “Barbie” dominon këtë vit kërkimet në Google nga bota e filmit, i ndjekur nga “Oppenheimer” dhe trileri indian “Jawan”. Dalja e njëkohshme e filmave “Barbie” dhe “Oppenheimer” në kinema në korrik, që ngjalli kaq shumë interes, krijoi një fenomen kulturor të quajtur “Barbieheimer”, duke kombinuar emrat e dy filmave.

Në televizion, “The Last of US”, “Wedneseday” dhe “Ginny and Georgia” janë tre shfaqjet kryesore për të cilat u interesuan përdoruesit e Google në 2023.

Për muzikën, kërkimi kryesor ishte për këngën “Idol” të Joasobit. Ajo u ndoq nga ‘Try That in A Small Town’ të ??Jason Aldean, i cili u ngjit në top lista pas polemikave këtë verë, dhe më pas Bzrp Music Sessions, Vol. 53″ nga Shakira dhe Bizarap.

Dhe kjo është vetëm maja e ajsbergut të tendencave kryesore të kërkimit të Google. Inter Miami, shtëpia e re e superyllit argjentinas Lionel Messi, udhëhoqi rrugën në trendet e Google për ekipet sportive.

Dhe veçanërisht në SHBA, shumë përdorues e kaluan vitin 2023 duke pyetur pse vezët, biletat për koncertet e Taylor Swift janë kaq të shtrenjta. Fjala “ritz“, e quajtur së fundmi fjala e vitit në Oksford, kryeson kërkimin për përkufizimin e një fjale zhargon.

Google tha se ka mbledhur të dhënat e kërkimit për vitin 2023 nga 1 janari deri më 27 nëntor të këtij viti.

j.l./ dita