Çfarë ndodh nëse një astronaut vdes në hapësirë? Protokolli dhe pse s’mund të varroset në një planet tjetër…

Në mjedisin e gjerë dhe sfidues të hapësirës, ​​ku eksplorimi njerëzor ka arritur në rezultate befasuese, por edhe përballë rreziqeve të paimagjinueshme, lind pyetja kritike se si të përballemi me një situatë kaq të zymtë, si vdekja e një astronauti në vakumin kozmik. Edhe pse kemi pasur 20 vdekje jashtë planetit tonë, deri më sot asnjë jetë nuk ka humbur jashtë kufijve të anijes, duke e bërë këtë situatë plotësisht të panjohur deri më tani.

Është e rëndësishme të theksohet se ka shumë mënyra në të cilat hapësira mund të jetë vdekjeprurëse. Një nga skenarët më të dukshëm është ekspozimi ndaj vakumit të hapësirës pa një kostum mbrojtës presioni. Kjo rrethanë mund të lindë për shkak të dëmtimit të kostumit, ose ndonjë dështimi të papritur në anijen kozmike, duke e lënë astronautin të ekspozuar ndaj vakumit të universit (radioaktiviteti dhe mungesa e oksigjenit).

Ekspozimi ndaj vakumit të hapësirës do të çonte në pamundësi për të marrë frymë dhe do të shkaktonte vlimin e gjakut dhe lëngjeve të tjera trupore. Çfarë, në vetëm 15 sekonda, astronauti do të humbiste vetëdijen dhe bashkë me të do të vinte mbytja ose dekompresimi. Kjo ndodh sepse, në rreth 10 sekonda, lëngjet nga lëkura dhe gjaku do të avullonin, duke shembur mushkëritë. Në 30 sekonda, astronauti do të paralizohej, nëse nuk do të kishte vdekur më parë.

Çfarë do të ndodhte me trupin?

Nëse astronauti e mbante apo jo frymën do të ndikonte gjithashtu në shpejtësinë e vdekjes së tij. Epo, kur përpiqet të mbanjë ajrin në mushkëri, ato zgjerohen, duke bërë që të këputen dhe të vdesin shpejt, ndërsa, nëse astronauti nuk e mbante frymën, ai mund të qëndronte i vetëdijshëm deri në dy minuta. Sado e habitshme të duket, trupi në hapësirë ​​nuk do të ngrinte menjëherë, por me kalimin e minutave, trupi do të hynte në një gjendje të ngrirë dhe të mumifikuar; dhe do të qëndronte lundrues në hapësirë ​​për miliona vjet.

A mund të rikuperohet?

Përgjigja është se varet, për sa kohë që ekuipazhi nuk është miliona kilometra larg, duhet të merret parasysh lloji i misionit. Nëse është një mision i shkurtër, siç është një udhëtim në Hënë, trupi mund të sillet përsëri në tokë, por nëse ky mision është më i gjatë, siç është një udhëtim në Mars, do të ishte e mundur vetëm nëse trupi është i ngrirë. Zvogëloni peshën e tij dhe lehtësoni ruajtjen e tij, ose në rast të dështimit, në një qese të specializuar për këto raste. Alternativa e varrosjes së trupit në një planet tjetër, do të mohohej menjëherë, pasi mikrobet e vetë trupit mund të kontaminojnë planetin.