“Antonio Ilieski ka përfunduar kontratën me ekipin e Kukësit! Kukësi i uron suksese në karrierën e tij”, njofton Kukësi.26-vjeçari nga Gostivari u bashkua me Kukësin verën e kaluar dhe paçka se kontrata skadonte në verën e 2024, palët kanë gjetur akordin për të shkëputur kontratën me konsensus. Në 16 ndeshjet e Superligës, Ilieski asistoi një herë.

Lista e lojtarëve të larguar nga Kukësi këtë merkato:

Juan Martinez, Xhonson Ovusu, Shqiprim Taipi, Edi Basha, Betim Halimi, Ergys Peposhi, Redon Dragoshi, Altin Bytyçi, Gabriel Barbosa, Edison Ndreca, Gjelbrim Taipi; Rezart Kokollari, Laurenc Xheka, Ebert Kardozo, Antonio lieski