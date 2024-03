Çfarë vjen pas?

Nga Bedri Islami

Për disa ditë me rrallë ishulli i Sazanit u bë kryefjala e politikës, mediave dhe analizave pa fund. Zakonisht çudirat zgjasin tri ditë, por, duke qenë se në lojë ishte futur dhëndri i ish presidentit amerikan Trump, shkoi edhe pak më shumë , dhe, si duket, do të rikthehet herë pas here në agjendën e debateve përplaseshe mes pozitës dhe opozitës. Ishte si një gur i hedhur në ujë, radhët e të cilit hapin cikle të vazhdueshme.

Askush nuk e dinte surprizën e papritur të dhëndrit presidencial. I vetmi ishte shefi i qeverisë, ndoshta edhe ai jo në përmasat që do të shfaqeshin. Të tjerët, që më pas u bënë pjesë e debatit, ishin aq të paditur, sa që heshtën në fillim, për të bërë më pas rolin e mbrojtësit apo të mohuesit të plotë të nismës që erdhi përtej Atlantikut, dhe, befas, për të qenë në faqet e para të shtypit botëror. Pamjet e digjitalizuar duken mbresëlënëse , suitat e së ardhmes, gjithnjë nëse do të jenë ndonjëherë konkrete, të joshnin, por edhe të trembnin, duke lënë pas enigmën se cilët do të jenë pushuesit e ardhshëm. Shqiptarët?

Pak e vështirë, duke përjashtuar klasën e oligarkëve dhe të politikës! Njerëzit e zakonshëm, jo, se jo.

Çfarë do të përfitojë Shqipëria nga e gjithë kjo?

Ka disa përparësi, më të shumtat lidhen me jehonën e një investimi madhor, me emrin e investitorit, luksin që do të mund të sjellë, familjen presidenciale, të fshehtat që mban në vete ishulli i dikurshëm i mbrojtjes, ku kishte më shumë makineri luftarake, se sa njerëz, dhe, në fund të fundit, jo më pak të rëndësishme, kush fshihej pas gjithë këtij investimi miliardash. Bota arabe, bota e mafies, shqiptarë të lidhur me pushtetin, nga ata që blejnë vila luksoze në zonat e pasura rezistenciale të bosëve amerikanë, apo edhe njerëz të qeverisë apo afër saj.

Sidoqoftë, një resor i tillë të josh , ai, më shumë se gjithçka tjetër, mbetet misteri i së ardhmes së turizmit shqiptar , që, do të mund të sjellë në këtë vend klasat e pasura të gjithë botës, po aq sa mund të largojë ato dhjetëra milionë turistë që të ofron qeveria në statistikat e saj.

Të jemi të qartë: resorti nuk ndërtohet për shqiptarët. Ndoshta nuk do të ndërtohet në shumësinë e tij as nga shqiptarët. Ai do të jetë në një truall shqiptarë, ku vetë shqiptarët do të jenë të huaj. Do të jetë vendi i pa arritshëm i tyre, ëndrra televizive që nuk do të mund të bëhet realitet. Përrallat për investime madhore do të mbesin në rrugë, ashtu si kanë mbetur edhe shumë të tjera. Pronarët nuk do të jenë këtu për sytë e bukur të shqiptarëve dhe as për të ngritur nivelin e tyre të jetesës. Si çdo tregtar tjetër ato do të shohin fitimet e tyre, do të sjellin klientët e tyre, do të afrojnë mënyrën e tyre të bërit biznes, do të kenë kujdes për të rifituar në një kohë të shkurtër çfarë kanë shpenzuar, duke mos hequr dorë as nga qindarka e tyre. Kjo është bota e tyre dhe nga kjo botë nuk ndahen as nga sytë e bukur të qeverisë, as nga protestat budallaqe të opozitës, as nga mirëdashja e shefit të ekzekutivit.

Shqiptarët kanë përvojën e tyre të hidhur në investimet e bosëve të biznesit. Kanë sjellë disa përparësi dhe kanë mare me vete mrekullitë që u ka afruar legjislacioni i shtetit shqiptar, mirëdashja e qeveritarëve dhe fshehjen mashtruese të asaj që kanë bërë.

Ne kemi thirrur “urra” ende pa e kaluar urën. Jemi zgjuar në mëngjes për të parë se çfarë ka ndodhur në natën e shkuar, pa e menduar se kemi ditën para. Jemi hutuar nga emrat e mëdhenj, shpesh herë pas tyre janë fshehur biznesmenë shqiptarë të lidhur me politikën, dhe kemi harruar se pasuria e tokës, e nëntokës dhe e detit është mbi të gjitha për shqiptarët.

Kështu ka ndodhur me naftën, që, edhe pse jemi të pakët në rajon që e nxjerrim atë nga nëntoka jonë, përsëri kemi çmimin më të rritur. Në Kosovë, ku nuk ka asnjë burim nafte çmimi është 30 për qind më lirë, në Maqedoninë e Veriut edhe më i thellë është ndryshimi.

Kompanitë e naftës që na u duk se erdhën nga Teksasi kishin qenë hija e fshehur e Taçit, një biznesmen i afërt me familjen Berisha, aq sa kishte qenë i anatemuari i saj. Miliona e miliona tonë naftë , të përkthyer në valutë, përfunduan në xhepat e disa njerëzve të panjohur, që, pasi e shkatërruan industrinë përpunuese, e shitën më tej për skrap. Si nuk ndodh askund në botë.

Notojmë mbi naftë, por hairin nuk ia shohim. Përkundrazi. Çfarë fituan naftëtarët, edhe pas dekadave pune, që, një ditë të bukur, të mbetur pa bukë, u detyruan të marshonin rrugëve për të marrë rrogat e prapambetura, ndërkohë që bosët e ardhur nga larg dhe bosët e fshehur të vendit merrnin paga milionëshe?

Kromi dhe bakri është fusha e mafies shqiptare. Bulqiza ecën mbi flori, por është e varfër. Njerëzit vdesin galerive. Askush nuk kujtohet për të. As shteti. Biznesmenët u dërgojnë familjeve një thes miell, një letër ngushëllimi dhe…kaq ishte. E gjithë industria nxjerrëse, përpunuese dhe shumë llojshmërie të bakrit përfundoi , sapo ia besuam firmave “famëzi”.

Uzinat mbaruan, nuk u duket më as shenjë e as nishan. Një uzinë moderne, si ajo e telave dhe kabllove të hollë e shumë të hollë, në Shkodër, me më shumë se dy mijë punëtorë është sot një karakatinë e shëmtuar. Shteti e kishte më të lirshme të thërriste në ndihmë biznesmenë për të grabitur, se sa për të ndërtuar. Ne e shesim kromin thjeshtë si mineral, bakrin, po ashtu.

A do të ndodhë kjo edhe me enigmën “Sazani”?

Askush nuk e di, por një gjë është e sigurt: dhëndri presidencial, arabët pas tij dhe biznesmenët shqiptarë para tij vështirë se do e mbështetin turizmin e tyre në produktet shqiptare. Vështirë se të punësuarit e shumtë do të jenë shqiptarë, nëse të gjitha këto nuk rregullohen sipas një kontrate të veçantë. Në resor luksoz do të jenë mallrat dhe produktet e gjithë botës, sepse që andej do të vijnë bota turistike e të pasurve, por, ndoshta ,vetëm specat dhe domatet shqiptare.

Qeveria, kushdo të jetë në një ditë të ardhshme në qeveri duhet të bëjë pyetjen themelore: çfarë përfiton Shqipëria në të gjithë këtë investim?

Sepse, një investitor, sado i pasur të jetë, rend të arrijë i pari në një vend ku çdo gji i jepet falas, toka, rrugët, fushat që do të përmbyten nga llumi i ndërtimeve. Qeveria është për njerëzit e saj. Të joshë të huajt, duke e bërë jetën e banorëve të saj më të frytshme dhe më të bukur. Ndryshe asnjë investim nuk ka vlerë. Ndryshe, të gjitha mund të jenë në standarde të larta, por kurrë për shqiptarët. Fakti që investimet kryesore direkt nga jashtë janë në të shumtën në blerjen e banesave, do e bëjë edhe më tej të pamundur që një shqiptar i zakonshëm, të ketë çatinë e tij mbi krye.

Askush nuk mund të jetë kundër investimeve madhore në Shqipëri. Do të ishte budallallëk i madh të ndodh kjo. Për më tepër do të ishte kundër interesave kombëtare.

Nganjëherë ndjej frikë kur vijnë emra të njohur, sidomos të botës së politikës apo të biznesit në Shqipëri.

Vjen Dua Lipa, mirë se vjen – dhe pastaj mësojmë lajmin për ndërtimin e një resori në jugun e Shqipërisë.

Vjen dhëndri dhe bija e ish presidentit amerikan dhe mësojmë se në tri vizita u jepet ishulli i vetëm i Shqipërisë, Sazani dhe pjesë të zonave të mbrojtura bregdetare.

Vjen kryeministrja italiane, Meloni dhe mësojmë se do i jepet fusha e Gjadrit.

Njëjtë si dje: vinin bosët e larguar nga politika, si ndërmjetës të biznesit amerikan dhe u jepej gjithçka, ndoshta edhe thjeshtë për të siguruar një vizitë në Shtëpinë e Bardhë.

Kush do të vijë pas tyre dhe çfarë do u dhurohet?

Askush nuk e di. Veç shefit të qeverisë!!!

*****

