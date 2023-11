Cilën platformë kripto preferojnë organizatat terroriste?

Një rrjet kriptosh me rritje të shpejtë i quajtur Tron është bërë platforma kryesore për transferimet e kriptove që mbështesin grupe si Hamasi dhe Hezbollahu. Më i shpejtë dhe më i lirë se rivali i tij më i madh Bitcoin, Tron ka kaluar rivalin e tij si një platformë për transferimet e kriptove të lidhura me grupet e përcaktuara si organizata terroriste nga BE, Izraeli, SHBA dhe vende të tjera, sipas një analize të Reuters.

Media zbuloi se konfiskimet e kriptove të shpallura nga shërbimet izraelite të sigurisë që nga viti 2021 pasqyrojnë një rritje të mprehtë në shënjestrimin e llogari Tron dhe një rënie të konfiskimeve të portofolit Bitcoin.

“Më parë ishte Bitcoin dhe tani të dhënat tona tregojnë se këto organizata terroriste priren të favorizojnë gjithnjë e më shumë Tron,” i tha Reuters Mriganka Pattnaik, CEO e firmës së analizës së blockchain me bazë në Nju Jork, Merkle Science, duke përmendur kohën më të shpejtë të transaksionit të Tron, tarifat e ulëta dhe stabilitetin.

Byroja Kombëtare e Izraelit për Kundër Financimin e Terrorit (NBCTF), e cila është përgjegjëse për konfiskimet e tilla, ngriu 143 llogari Tron midis korrikut 2021 dhe tetorit 2023 që besonte se ishin të lidhura me një “organizatë të caktuar terroriste” ose të përdorura për një “krim të rëndë terrorist”. zbuloi analiza e Reuters.

Pas sulmeve të Hamasit më 7 tetor, duke vrarë rreth 1,200 njerëz, bombardimet e mëvonshme të Izraelit dhe pushtimi tokësor i Gazës ka vrarë rreth 14,000 njerëz. Në përgjigjen e tij, Izraeli ka rritur gjithashtu kontrollin e financimit të Hamasit.

Pothuajse dy të tretat e konfiskimeve të Tron nga Izraelit rreth 87 ishin këtë vit, duke përfshirë 39 llogari në pronësi të Hezbollahut të Libanit, dhe 26 i përkisnin Xhihadit Islamik Palestinez, aleatit të Hamasit, sipas Izraelit. Konfiskimet kanë përfshirë gjithashtu 56 llogari Tron të lidhura me Hamasin, shumica e të cilave ishte e lidhur me një kompani të vetme shkëmbimi parash me bazë në Gaza të quajtur Dubai Co. For Exchange.

Javë pas sulmit të Hamasit, Izraeli njoftoi sekuestrimin e tij më të madh të njohur të llogarive kripto, duke ngrirë rreth 600 llogari që i kishte lidhur me Dubai Co., të cilin e quan një grup terrorist “për shkak të ndihmës që ata i ofrojnë organizatës terroriste Hamas, veçanërisht krahut ushtarak, në transferimin e fondeve në një shkallë prej dhjetëra milionë dollarësh në vit”.

Një përfaqësues i Dubai Co., email-i i të cilit ishte renditur në urdhrin e konfiskimit, nuk iu përgjigj një kërkese për koment. Më shumë se një duzinë njerëz, fondet e të cilëve ishin ngrirë në mesin e 600 llogarive, i thanë Reuters se kishin përdorur Tron, por mohuan çdo lidhje me Hamasin ose Xhihadin Islamik, duke thënë se ata tregtonin kripto për të ndihmuar biznesin ose financat e tyre personale.

Vetëm një nga personat, i cili u identifikua si Neo, tha se ishte e mundur që ata të kishin transferuar para në një rast tek dikush i lidhur me Hamasin. Vlerësimet e shumave të parave që arrijnë grupet e ndaluara përmes kriptos nuk janë të besueshme sepse është e vështirë të thuhet nëse paratë e dërguara në llogaritë e sekuestruara ishin të destinuara vërtet për ato grupe.

Hayward Wong, një zëdhënës i Tron, i regjistruar në Ishujt e Virgjër Britanikë, tha se të gjitha teknologjitë mund “në teori të përdoren për aktivitete të dyshimta”. Ai tha se Tron nuk kishte kontroll mbi ata që përdorin teknologjinë e tij dhe se nuk ishte i lidhur me grupet e identifikuara nga Izraeli.

Vlera e transaksioneve kripto dhe adresat e portofolit dixhital të përdorura për to mund të gjurmohen në blockchain një libër publik që mbështet kriptomat. Sidoqoftë, është e vështirë për ata që janë jashtë platformave të zbatimit të ligjit ose të tregtimit të kriptove të dinë identitetin e vërtetë të atyre që janë të përfshirë në transaksione.

Cila është kriptomonedha dominuese në rrjetin Tron?

Njerëzit që Reuters konsultoi gjithashtu thanë se hulumtimi i tyre tregoi se kriptomonedha Tether ishte dominuese në të gjithë rrjetin Tron. Tether është kripto i tretë më i madh, me një vlerë tregu prej 89 miliardë dollarësh (81.29 miliardë euro), duke u rritur me rreth një të tretën në vitin e kaluar, sipas të dhënave të CoinGecko.

Tether, i ashtuquajturi stablecoin më i madh në botë, mbështetet nga rezerva dhe synon të mbajë një lidhje 1 me 1 me dollarin. Kompania tha në një deklaratë se rregullisht gjurmonte dhe ngrinte argumentet “të përdorura për qëllime të liga” dhe i koordinoi këto përpjekje me organet ligj zbatuese.

Pavarësisht mungesës së njohjes së emrit jashtë qarqeve të kriptove, Tron është blloku mbizotërues për transaksionet Tether, duke pritur aktualisht 48 miliardë dollarë të tokenave, sipas faqes së internetit të Tether. Transaksionet mesatare ditore në Tron arritën në 9.1 milionë nga prilli-qershor, sipas firmës së të dhënave Messari, duke u rritur mbi 70% nga e njëjta periudhë e vitit të kaluar.

Justin Sun, i cili themeloi Tron në 2017, u padit nga Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë (SEC) në mars për gjoja fryrje artificiale të vëllimeve të tregtimit dhe shitjen e argumenteve Tron si një vlerë të paregjistruar. Sun tha se akuzat e KSHZ-së i “heqin meritën”.

