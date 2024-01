CNN e rëndit Shqipërinë në 10 vendet kryesore për t’u vizituar, Rama: 2024 hyn me këmbë të mbarë

CNN e rëndit Shqipërinë në 10 vendet kryesore që duhen vizituar mes 24 destinacioneve të vitit 2024.

Kryeministri Edi Rama nëpërmjet një reagimi në Facebook, teksa ka shpërndarë edhe artikullin e CNN shprehet se tashmë Shqipëria shihet si një model i zhvillimit të qëndrueshëm, midis bukurive të bregdetit, qendrave historike në Berat e Gjirokastër, kulturës dhe Parkut kombëtar të Vjosës.

“2024 hyn me këmbë të mbarë për promovimin ndërkombëtar të turizmit tonë”, thekson më tej Rama.

j.l./ dita