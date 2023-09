Daily Mail: Shqipëria, mes katër vendeve më të lira në Europë për pushime

Një studim i publikuar në “Daily Mail”, u ka sugjeruar britanikëve që po shpresojnë për pushime të përshtatshme jashtë vendit duhet të shkojnë në Ballkan për një Airbnb që kushton mesatarisht 40 £ në natë.

Studimi ka cilësuar Moldavinë, Shqipërinë e Veriut , Kosovën, Serbinë dhe Maqedoninë e Veriut si vendet më të lira të Evropës për pushime me qira.

Në shkrim përmendet se në Evropë ka ende vende të lira, duke nisur nga Moldavia ku mund të flesh me 40 £ në natë, pastaj Maqedoninë e Veriut me 41 £, Kosovën me 42 £, Shqipërinë me 52 £ dhe Serbinë me 54 £.

“Daily Mail” shkruan gjithashtu se Shqipëria po bëhet me shpejtësi një destinacion popullor turistik. Aty mund të marrësh një apartament në AirBnb me një dhomë gjumi në Himarë për 138 £ në javë.

Çmimet variojnë sipas stinës

Në Shqipëri, dielli i verës nënkuptonte se udhëtarët në gusht paguanin 81 për qind më shumë se minimumi i shkurtit. Studiuesit arritën në përfundimin: ‘Nëse buxheti është një konsideratë, por ju jeni të interesuar të udhëtoni në këto ose vende të tjera shumë sezonale, udhëtimi gjatë muajve jashtë sezonit ka të ngjarë t’ju sjellë ofertat më të mira të udhëtimit.’

Megjithatë, ata gjithashtu theksuan se ata që udhëtojnë në një vend që ka sezonalitet të ulët do të shohin tarifa të ngjashme pavarësisht nga koha e vitit. Vendet me sezonalitet të ulët priren të jenë ato ku klima nuk është një faktor aq i madh sa mund të jetë në destinacionet e skive ose plazhit.

