Del intervista e papublikuar e Navalny: Vdekja ime nuk do të ndryshojë asgjë…

Një intervistë e liderit opozitar rus, Alexei Navalny e cila është mbajtur në dhjetor të vitit 2020 është bërë publik pas vdekjes së tij. Në intervistë Navalny besonte se vdekja e tij nuk do të ndryshonte asgjë në luftën e tij në Rusi dhe se shumë të tjerë ishin gati për të zënë vendin e tij. Videoja nga intervista është bërë publike nga media franceze “Liberation” dhe “LCI” pas vdekjes së Navalny në shkurt, e cila solli reagime të shumta.

“Unë besoj se nëse më vrasin, asgjë nuk do të ndryshojë sepse ka njerëz të tjerë të gatshëm për të më zëvendësuar”, tha Navalny në atë kohë.

“Anëtarët e grupeve që më mbështesin dinë të punojnë pa mua, sepse kaloj një kohë të gjatë në burg çdo vit dhe ata janë mësuar të punojnë pa mua. Ka të tjerë që mund të udhëheqin”, tha Navalny i cili vdiq më 16 shkurt në rrethana ende të paqarta.

Varrimi i tij u bë të premten e kaluar në Moskë. Ai u burgos në fillim të vitit 2021, por vazhdoi të denonconte pamëshirshëm represionin dhe korrupsionin e elitës ruse, si dhe agresionin rus në Ukrainë.

Më 17 dhjetor 2020 në Berlin Navalny u takua me francezin Zhak Mer, i cili në atë kohë ishte anëtar i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Mer ishte emëruar një raportues special në hetimin për helmimin e Navalny dhe qëllimi i tij ishte të shqyrtonte ngjarjet nga pikëpamja ligjore dhe të konstatonte përgjegjësinë e autoriteteve ruse.

Në dëshminë e filmuar që Navalny dha në një hotel, ai foli në anglisht për rrethanat në të cilat u helmua në Siberi në verën e vitit 2020, rolin e shërbimeve sekrete në jetën e tij pasi vendosi të kandidonte për presidencën ruse. , dhe çfarë besonte ai për Vladimir Putinin.

Kur Zhak Mer e pyeti nëse mendonte se do të arrestohej pas kthimit të tij në Rusi, ai u përgjigj: “Është një pyetje që preferoj të mos i përgjigjem. Ata vazhdimisht kërcënojnë, më kanë sekuestruar apartamentin dhe llogaritë e mia bankare Do të arrestohem në aeroport? Ose me vone? Nuk e kam idenë”.

“Ka miliona njerëz që refuzojnë të jetojnë në një vend ku e gjithë pushteti është i përqendruar në duart e një njeriu. Të paktën gjysma e vendit dëshiron që Rusia të ishte një vend normal evropian, por (Vladimir Putin) dëshiron të bëjmë gjithçka për t’i shtypur, për të dekurajuar këto lloj mendimesh apo lëvizje politike”.

Intervista e plotë pritet të publikohet sot në gazetë me titullin “Navalni, intervista pas vdekjes”.

🔴 Le 17 décembre 2020, un mois avant son arrestation, Alexeï #Navalny était entendu par @JMaireofficiel, chargé de l’enquête sur son empoisonnement. En partenariat avec @LCI, @Libe publie des extraits de cette audition. 📹 Voir : https://t.co/c4e3zmlQNi pic.twitter.com/j00xzX0Hd2 — Libération (@libe) March 6, 2024

j.l./ dita