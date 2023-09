Del në ankand kontrata e parë e Marilyn Monroe me “20th Century Fox”, e vitit 1946

Kontrata e vajzërisë në karrierën e filmit të Marilyn Monroe, ikona shumëvjeçare e Hollivudit, është nxjerrë në ankand si një trashëgimi që përmbledh hapat e parë të një legjende të ardhshme. Në vitin 1946, ende nën emrin e Norma Jeane Dougherty dhe vetëm 20 vjeçe, ajo nënshkroi një kontratë gjashtëmujore me gjigantin e filmit 20th Century Fox.

Në atë kohë, Monroe ishte një artiste e re, që kishte përjetuar disa punë modelimi dhe ishte relativisht jashtë vëmendjes së publikut. Kjo kontratë parashikonte që do të merrte 150 dollarë në javë, ndërkohë që përmirësonte aftësitë e tij të aktrimit. Megjithatë, kjo kontratë modeste është themeli mbi të cilin ajo ndërtoi një karrierë që do t’i fitonte deri në 500,000 dollarë për foto në kulmin e saj, në vitet 1950.

E shtrirë në katër faqe dhe e nënshkruar me dorë, kontrata mban datën 25 korrik 1946. Përveç kësaj, në nënshkrimin e Monroe ajo mban firmat e figurave të tjera kyçe në histori, duke përfshirë menaxherin e përgjithshëm të 20th Century Fox, Lew Schreiber, kujdestaren ligjore të Monroe, Grace Goddard dhe noteren publike June Downey.

Sugjerimi për të marrë emrin skenik “Marilyn” erdhi nga ekzekutivi i Fox, Ben Lyon, i frymëzuar nga ngjashmëria e emrit me aktoren e njohur Marilyn Miller. Ndërkohë “Monroe” ishte mbiemri i vajzërisë së nënës së saj.

Ajo u pushua nga studio në vitin 1947. Megjithatë, kjo fatkeqësi nuk e ndaloi dhe në fund ajo iu bashkua Fox-it me një kontratë të re, që i siguronte një pagë prej 500 dollarë në javë. Vetëm në vitin 1953 Marilyn Monroe do të hynte në Hollywood, falë pjesëmarrjes së saj në filma emblematikë si ‘Niagara’, ‘Zotërinjtë preferojnë bjondet’ dhe ‘Si të martohesh me një milioner’.