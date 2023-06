Del në dritë pakti sekret i firmosur, mes Ronaldos dhe Georginës…

Është e zakonshme të lexosh dhe dëgjosh informacione në lidhje me krizat e dyshuara të çiftit që po kalon marrëdhënia mes Cristiano Ronaldos dhe Georgina Rodríguez. Javën e kaluar, të dy u përpoqën të çrrënjosnin çdo lloj thashethemesh, duke marrë pjesë së bashku në prezantimin e biznesit më të fundit të portugezit në Madrid, ujë alkaline në shishe. Pavarësisht kësaj, ‘OkDiario’ ka hedhur një dritë të re mbi këtë çështje, duke dhënë informacione ndriçuese.

Gazeta konservatore e lartpërmendur siguron se pavarësisht teorive që flasin për një ndarje të afërt, çifti do të kishte arritur një pakt me të cilin kanë gjithçka të lidhur mirë. Ky informacion është ratifikuar nga mediat portugeze dhe do t’i referohej një kontrate, në të cilën gjithçka ishte sqaruar para se të dilte në shesh: “Cristiano dhe Georgina, të bashkuar nga fëmijët e tyre: gjithçka për kontratën e tyre paramartesore”.

Me rastin e shtatzënisë së parë të Georgina Rodríguez, të dy do të kishin vendosur të nënshkruanin një marrëveshje për të mbrojtur pasuritë e portugezit dhe vetë influencueres në rast ndarjeje.

Për shembull, shtëpia e familjes në La Finca (Pozuelo de Alarcón) do të bëhej automatikisht në emër të gruas së re, në këmbim të marrjes së një pensioni prej 100,000 euro në muaj për jetën.

Kushtet që do të ishin përmirësuar edhe më shumë me lindjen e Bella Esmeralda. Dhe madje ‘Noite de Estrelas’, një program televiziv portugez, siguroi se Georgina do të ishte nëna e ligjshme e Eva dhe Mateo, binjakëve të Cristiano Ronaldos, pasi ajo do të ishte ajo që do të ishte e regjistruar si nënë (jo biologjike) në regjistër.