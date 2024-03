Del VIDEO: Grushta, shkelma, ulërima… E pabesueshme çfarë ndodh mes Leka Zogut dhe gruas së tij në proces divorci

Leka Zogu, në proces divorci me Elia Zaharia, e ka parë veten keq, kur ish gruaja dhe babai i saj, sipas tij, e vunë përpara me agresion, ndërsa ky – sipas dëshmisë – po përqafonte të bijën 3 vjeçe, e cila jeton me nënën e gjyshin.

Ngjarja është shënuar pasditen e 5 marsit 2024 në banesën e Zogut Nr.6 në rrugën “Murat Toptani” në Tiranë.

Vetë Leka ka filmuar me celular.

Në video shfaqen pamjet kur Elia e qëllon dhe tërheq për xhakete, duke e akuzuar se ka qëlluar babanë e saj.

Më pas ajo e akuzon edhe se ka falsifikuar dokumentet e studimeve dhe se do e denonconte:

“I ke gjuajtur babit tim, të prekësh ti me dorë babin tim. Do të të çoj në gjyq. Ti ke falsifikuar. I ke thënë shtetit shqiptar që ke shkollë por në të vërtetë nuk ke. Ke vetëm 4 klasë shkollë”, dëgjohet Elia Zaharia në video.

j.l./ dita