“Dinarët e Serbisë futen me tonelata”, ish-luftëtari i UÇK: Për çfarë po përdoren

Ish-luftëtari i UÇK-së Dritan Goxhaj tha në Euronews Albania se dinarët e Serbisë, të cilët po futen me tonelata në Kosovë përdoren për të financuar strukturat paralele të Serbisë në Kosovë.

Ai tha se ndalimi i dinarit mund të japë një zgjidhje për ruajtjen e sovranitetit të shtetit të Kosovës, por nuk do e ndalonte financimin e grupeve serbe.

“Futja e parave me kilogram, ndodh vetëm në vendet që kontrollohen nga kartelet e drogës. Ata i masin paratë me kilogram dhe jo me sasi. Thuajse pjesa më e madhe e parave duhet se për çfarë përdoren në Kosovë. Ato përdoren për të financuar “shtetin paralel” që Serbia ka ngritur në Kosovë. Unë jam dakord që Kosova duhet të ushtrojë sovranitetin e saj të plotë.

Kosova këtë duhet ta kishte bërë shumë më para. Mua më shqetëson fakti që këta po tentojnë të bëjnë këtë punë, nëse serbët i konvertojnë paratë ne euro dhe e bëjnë këtë transaksion nga banka dhe i paguajnë njësoj këta serb, për këto struktura paralele, a do vazhdojnë të ekzistojnë këto struktura paralele? Kjo është shqetësuese”, tha Goxhaj.

j.l./ dita