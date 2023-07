“Do të përfundojë si Michael Jackson”, miqtë e Madonna të shqetësuar për shëndetin e këngëtares

Miqtë e Madonës janë seriozisht të shqetësuar për të. Ylli i popit po e lodh veten duke u përgatitur për turneun e saj të ardhshëm.

“Ajo dëshiron të konkurrojë me këngëtaret më të reja si Taylor Swift dhe Pink”, thanë ata për The Sun. Dëshira e saj për të mos u dukur keq dhe si pasojë përkushtimi i tepërt do të ishin shkaku i sëmundjes së papritur që e çoi në terapi intensive.

“Ajo do të shkojë në rrugën e Michael Jackson, nëse vazhdon kështu. Ajo punonte jashtë orarit, por e teproi. Dhe njerëzit rreth saj i kujtuan se ajo nuk është më 45, e lëre më 25. Ajo duhej të qetësohej”, thanë miqtë e saj për Sun.

Frika është se historia që ka ndodhur tashmë në vitin 2009, kur Michael Jackson vdiq papritur gjatë përgatitjes së turneut “This is it”, mund të përsëritet.

Koncertet e Taylor Swift dhe Pink kanë qenë spektakolare dhe me turneun e saj “Celebration”, Madonna nuk dëshiron të mbetet pas. Për të konkurruar me ta, ajo do t’i nënshtrohej provave rraskapitëse që vënë në provë rezistencën e saj fizike.

Ajo ndjehej përpara se të sëmurej, por disa miq e kishin inkurajuar që të ishte më e kujdesshme dhe të pushonte për shkak të orarit rraskapitës që kishte përpara. Të gjithë menduan se diçka e keqe mund të ndodhte, por vetëm disa u treguan të guximshëm për t’i thënë asaj se ishin të shqetësuar.

Duket se Madonna shpenzoi 12 orë në ditë duke përgatitur turneun e 84-të, i cili duhej të nisej më 14 korrik. Më 29 qershor, ajo u shtrua në kujdesin intensiv dhe u intubua për shkak të një infeksioni të rëndë bakterial që mjekët besojnë se është rezultat i drejtpërdrejtë i një ethe të paraportuar prej një muaji, të cilën këngëtarja e kishte injoruar, për të mos ndaluar provat e turneut. Pas disa ditësh qëndrimi në spital, ajo u kthye në shtëpi, por duket se gjendja e saj është ende e rëndë dhe nuk mund të ngrihet nga shtrati.

j.l./ dita