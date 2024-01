Dosja shqiptare, zbardhet pretenca për McGonigal, ja çfarë dënimi kërkon prokuroria amerikane

Prokuroria amerikane ka publikuar pretencën për ish-agjentin e lartë të FBI, Charles McGonigal, për të ashtuquajturën dosje shqiptare.

Kjo prokurori ka kërkuar 30 muaj burg dhe një gjobë prej 95 mijë dollarësh për McGonigal.

Në pretencën e Prokurorisë, kryeministri shqiptar përmendet të paktën tre herë, dhe gjithashtu tre herë flitet edhe për një ministër të energjetikës në Shqipëri.

Sipas Prokurorisë amerikane, Charles McGonigal mori qindra mijëra dollarë nga një biznesmen shqiptar, i lidhur me qeverinë shqiptare.

Edhe pse nuk përmendet me emër, bëhet fjalë për Agron Nezën.

“I pandehuri Charles McGonigal mbikëqyri operacionet e sigurisë kombëtare për Byronë Federale të Hetimit (“FBI”) në Nju Jork pa i bërë të ditur FBI-së se ai kishte marrë qindra mijëra dollarë nga një biznesmen me lidhje me qeverinë shqiptare. Jo vetëm që i mori paratë – në para të gatshme – pa e bërë publike- siç e kërkon ligji, por ai gjithashtu avancoi interesat e biznesit të bamirësit të tij dhe gënjeu FBI-në për aktivitetet e tyre të përbashkëta.

Mashtrimi nga ana e të pandehurit pengoi zbulimin e konflikteve aktuale dhe të dukshme të interesit ndërmjet detyrave të tij zyrtare dhe interesave të tij financiare private. Ky është, në thelb, korrupsioni që minon transparencën dhe besimin në integritetin e Degës Ekzekutive të qeverisë.

I pandehuri është betuar se do të hetojë dhe parandalojë krimet kundër Shteteve të Bashkuara dhe jo t’i kryejë ato. Për shkeljet e rënda të besimit të publikut, qeveria kërkon që gjykata të dënojë të pandehurin me 30 muaj burgim dhe ta urdhërojë atë të paguajë një gjobë prej 95,000 dollarë, një dënim në krye të Udhëzimeve të Dënimit të Shteteve të Bashkuara dhe në përputhje me Udhëzimet e Dënimit të Shteteve të Bashkuara,” thuhet në pretencë.

Prokuroria kërkon një dënim të ashpër, duke theksuar se Charles McGonigal u ble me lehtësi dhe u kompromentua kur ishte në FBI.

“Duke pasur parasysh seriozitetin e krimeve të të pandehurit, dënimi maksimal është gjithashtu i nevojshëm për të promovuar sundimin e ligjit, për të siguruar dënimin e drejtë dhe për të siguruar parandalimin e duhur – si specifik ashtu edhe i përgjithshëm. Megjithëse i pandehuri ka marrë përgjegjësinë për sjelljen e tij, veprimet që ai ndërmori për të çuar përpara interesat e personit A ndërsa ishte ende i punësuar nga FBI sugjerojnë se ai ishte komprometuar dhe se punësimi pas FBI-së nuk ishte motivimi i tij i vetëm.

Duke pasur parasysh që ai u ble kaq lehtë dhe një shkelës i përsëritur, dhe duke pasur parasysh se dënimi i tij në Distriktin Jugor të Nju Jorkut daton pas sjelljes së gabuar që qëndron në themel të dënimit të tij në këtë juridiksion, garantohet një dënim i rëndësishëm për të siguruar parandalimin e duhur specifik — i pandehuri nuk do të humbasë informacionin konfidencial ose zanatin në të cilin ai u specializua gjatë viteve të tij me FBI-në pas lirimit të tij nga burgimi,” thekson pretenca.

“Për më tepër, historia legjislative e Seksionit 3553 dokumenton theksin e Kongresit mbi rëndësinë e parandalimit të përgjithshëm të krimit të jakave të bardha. Në rrënjë, krimi i të pandehurit është një mashtrim dhe pasqyron shenjat tregtare të mashtrimit. “Për shkak se krimet ekonomike dhe të bazuara në mashtrim janë më racionale, më të lezetshme dhe më të llogaritura se krimet e papritura të pasionit apo mundësive, këto krime janë kandidatët kryesorë për parandalimin e përgjithshëm.” Shtetet e Bashkuara kundër Martinit.

Kjo është veçanërisht e vërtetë në rastet e korrupsionit. Është detyrë e Gjykatës t’i dërgojë një mesazh të fortë dhe të qartë publikut – dhe autorëve të tjerë të mundshëm – se një shkelje e tillë e besimit të publikut nuk mund dhe nuk do të tolerohet. “Zyrtarët publikë janë ‘kandidatët kryesorë për parandalimin e përgjithshëm’ sepse ata ‘veprojnë në mënyrë racionale, duke llogaritur dhe krahasuar rreziqet dhe përfitimet përpara se të vendosin nëse do të përfshihen në aktivitet kriminal.” Shtetet e Bashkuara kundër Arroyo.

Parandalimi i zyrtarëve qeveritarë nga abuzimi me pozitat e tyre të shërbimit kërkon një dënim në krye të gamës së Udhëzimeve.

Më tej, “dënimet me kusht për krimin me jakë të bardhë ngrenë shqetësime për pabarazitë në dënime sipas klasës socio-ekonomike”, Shtetet e Bashkuara kundër Levinson. Nuk duhet të ketë asnjë dyshim për asnjë zyrtar tjetër të nivelit të lartë të zbatimit të ligjit se dhënia e deklaratave të rreme, fshehja e konflikteve të interesave dhe minimi i integritetit të agjencive të tyre – të gjitha për hir të lakmisë – do të përballet me pasoja të rënda”, mbyllet pretenca.

