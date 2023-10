Drake përmend Prishtinën në këngën e tij të re

Reperi i famshëm, Drake ka publikuar së fundmi albumin e tij më të ri me titull “For All The Dogs”.

Albumi në fjalë përmban 23 këngë të reja dhe kënga e tij e fundit titullohet “Polar Opposites”.

E veçanta e kësaj kënge është se në vargjet e saj ai ka përmendur kryeqytetin e Kosovës, Prishtinën.

“Ose është mesazhi yt që po e lexoj gabim; Ose thjesht veprimet tuaja janë mashtruese; Nuk e di se si i bëjnë gjërat në Prishtinë; E di që tensioni po rritet; Ka shumë njerëz të vdekur për mua që ende marrin frymë”, thotë mes të tjerash në vargjet e këngës reperi kanadez.