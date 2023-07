Drita arrin të dalë ‘gjallë’ nga Çekia, i merr barazim me vlerë Viktoria Plzen

Drita e nis mirë rrugëtimin në Europë, ndërsa e ka mbyllur me barazim pa gola ndeshjen ndaj Viktoria Plzen në “Doosan Arena”, në takimin e parë të raundit të dytë në Conference League.

Drita ia doli që të merrte një rezultat të mirë, në transfertën ndaj një kundërshtari shumë të vështirë dhe me shumë traditë.

Viktoria Plzen e nisi në sulm total pjesën e parë sidomos deri në minutën e 10-të. Megjithatë Drita ia doli të reagonte dhe pati disa raste në portën e Stanek, por pa mundur të gjente golin. Duke bërë që ky fraksion të mbyllej me barazim pa gola.

Në pjesën e dytë vendasit u shfaqën edhe më kërkues e më dominuar, duke tentuar në raste të një pas njëshme portën e Smakiqit, me portierin e Dritës që u tregua vendimtar me pritjet e tija.

Në fund të fraksionit të dytë, më saktë në minutën e 86’ Dabiqaj humbi një super rast për të shënuar dhe teksa ishte vetëm për vetëm me portierin Stanek, nuk i doli ta dërgonte topin në rrjetë.

Në fund ndeshja u mbyll me barazimin 0-0, ndërsa do të jetë ndeshja e kthimit, në Kosovë ajo që do të vulosë se cila prej Dritës apo Viktoria Plzen, do shkojë në raundin tjetër të Conference League.