“Durrah City” do të quhet akademia e futbollit që Manchester City do të ndërtojë në Durrës, zbulohet logo

“Dyrrah City” do të quhet akademia e futbollit në Durrës që do hapet nga klubi gjigand britanik Manchester Cityt me të cilin qeveria shqiptare ka lidhur një marrëveshje.

“Dyrrah City” do ketë për qëllim edukimin e talenteve dhe formësimin e tyre për të ardhmen, duke i ekspozuar në një arenë të madhe futbolli siç është Manchester City. Klubi anglez, ndër më të mëdhenjt në botë, i ka besuar Shqipërisë një nga tetë akademitë që ka ndërtuar në botë dhe që do shërbejë edhe për rajonin.