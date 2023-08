Dy parashikimet e frikshme të Nostradamusit për këtë vit, që kanë alarmuar edhe NASA-n

Për ata që nuk kanë dëgjuar për Nostradamusin, ai është një mjek dhe farmacist francez i lindur në vitin 1503, i cili ishte gjithashtu i interesuar për artet hyjnore; Nëse ai ishte një mjek dhe farmacist i mirë sa një fallxhor, duhet të ketë qenë shumë i mirë në profesionin e tij, pasi disa nga profecitë e tij si vrasja e John F. Kennedy, shkatërrimi i Kullave Binjake në Nju Jork, luftërat botërore, ose luftërat Napoleonike, janë përmbushur. Kohët e fundit është zbuluar gjithashtu se ishte në gjendje të parashikonte vdekjen e fundit të Mbretëreshës Elizabeth II të Anglisë dhe se djali i saj do të vinte shpejt në pushtet.

Jo gjithçka që shkroi Nostradamus në librin e tij të profecive të quajtur “Shekujt Astrologjikë” është përmbushur dhe është gjithashtu e vështirë ndonjëherë të kuptosh ose interpretosh atë që del prej andej, pasi ai përdor një gjuhë të fshehtë që nuk përdoret sot.

Por ka dy profeci për vitin 2023 që kuptohen dhe që mund të materializohen në një mënyrë shumë të mundshme. I pari prej tyre flet për “Shtatë muaj të luftës së madhe, njerëzit, vdekja për të keqen” dhe se mund të ndodhë që për shkak të konfliktit Rusi-Ukrainë të shpërthejë Lufta e Tretë Botërore, me një kohëzgjatje prej shtatë muajsh, për shkak të lloj armësh me fuqi të madhe në dispozicion të kombeve më të fuqishme sot. Ai shton se “Ruan, Evreux, nuk do të bjerë para Mbretit”, kështu që këto dy qytete mund të shpëtoheshin nga shkatërrimi, por Parisi nuk do të kishte të njëjtin fat.

Profecia e dytë e Nostradamus për vitin 2023 ka të bëjë me Marsin, planetin e kuq të njohur për të cilin stacionet hapësinore si NASA, kanë shfaqur interes të madh dhe ku ESA (Agjencia Evropiane e Hapësirës) planifikon të dërgojë një anije me një rover, për të eksploruar planetin.

Kjo profeci thotë se do të ketë një “dështim të lehtë në Mars”, dhe megjithëse mund të jetë çdo gjë, ne mund të konsiderojmë mundësinë që të shohim një lëvizje të çuditshme të këtij planeti, ose që anija kozmike ESA të shpërthejë kur të arrijë në Planetin e Kuq. Çfarë mendoni për dy profecitë më të rëndësishme të Nostradamus për vitin 2023? Mendoni se mund të përmbushet ndonjë, apo jeni skeptik për këtë temë?