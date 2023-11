Dyshohet se ka keqtrajtuar një 5-vjeçar me autizëm, nën hetim edukatorja në Elbasan

Një tjetër rast dhune raportohet të ketë ndodhur në një kopsht publik, këtë herë në Elbasan. Policia e Elbasanit ka nisur hetimin në gjendje të lirë për edukatoren 57-vjeçare O. B., pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj një fëmije 5-vjeçar autik.

Në momentin e parë që prindërit kanë denoncuar rastin për dyshim për dhunë ndaj edukatores është marrë masa e pezullimit, deri ne verifikimin e plotë të rastit.

Një grup prej 6 ekspertesh përfshirë psikologe po punon për zbardhjen e rrethanave.

Denoncimi vjen ditën kur task-forca e ngritur nga Ministria e Arsimit ka nisur kontrollet nëpër kopshte dhe çerdhe. Pak ditë më parë, Ministrja e Arsmit, Ogerta Manastirliu paralajmëroi se do të ndëshkohen të gjitha shkeljet e kopshteve dhe toleranca për dhunën do të jetë zero.

Shërbimet e Policisë po kryejnë të gjitha veprimet e nevojshme procedurale dhe hetimore për të zbardhur rrethanat e rastit.

