Dyshohet se kreu marrëdhënie seksuale me një 12-vjeçare, Gjykata e Korçës lë në burg 29-vjeçarin

I riu 29-vjeçar që dyshohet se kishte lidhje me një vajzë të mitur 12-vjeçare është lënë në masën e sigurisë ‘arrest me burg’ në Korçë.

Gjykata e Korçës miratoi masën e kërkuar nga Prokuroria për 29-vjeçarin që akuzohet se kreu marrëdhënie seksuale me të miturën.

Ndërkohë që vetë Kledi Tirollari ka mohuar akuzat dhe ka deklaruar se të miturën e ka si motër.

“Nuk bëra seks me 12 vjeçaren, e kam motër”, tha Tirollari.

Avokati i 29-vjeçarit kërkoi nga gjykata lirimin e klientit, pasi sipas tij nuk ka një ekspertizë që provon kryerjen e marrëdhënieve seksuale.

“Nuk ka pranuar autorësinë, pretendon se vajza e mitur ka jetuar në shtëpinë e tij, bashkë me nënën që ishte në lidhje martesore me babain e tij. Deri në këto momente s’është kryer akti i ekspertimit mjeko ligjor ndaj të miturës. Kemi kërkuar të mos caktohej asnjë masë sigurimi personal sepse nuk provohet. Jemi para deklarimeve të nënës së të miturës, nuk ka asnjë provë konkrete. Rasti është denoncuar 2-3 ditë më parë, ka patur problematikë me të atin e të ndaluarit, pas kësaj është bërë edhe kallëzimi në polici”, tha avokati.

