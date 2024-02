E bija humb jetën nga arresti kardiak, nëna e paralizuar nuk ia del dot. Gjenden pa jetë brenda banesës

Një ngjarje e rëndë në ka ndodhur në Korçë, në lagjen 17, ku nënë e bijë, janë gjetur të vdekura brenda banesës së tyre.

Mësohet se viktimat kanë qenë Eleni dhe Ornela Vangjeli, përkatësisht 74 dhe 54 vjeç.

Raportohet paraprakisht se dera e banesës ka qenë e mbyllur, ndërsa ka qenë zjarrfikësja që ka hapur derën duke gjetur të vdekura të dyja gratë në banesë.

Nga informacionet bëhet me dije se nëna ka qenë e paralizuar dhe dyshohet se vajza ka ndërruar jetë para saj, e më pas ka ndërruar jetë edhe nëna.

Sipas Policisë, vajza mund të ketë vdekur si pasojë e një arresti-kardiak, kurse nëna e paralizuar për shkak të mungesë së dhënies së medikamenteve.

Fqinja e dy grave që u gjetën të vdekura në Korçë ka folur për mediat. Ajo thotë se hera e fundit që ka folur me Ornelën ka qënë ditën e shtunë, ku i tha se kishte shtruar të ëmën në spital për shak se kishte probeme me frymëmarrjen.

Pas asaj dite fqinja ka trokitur në derën e tyre por nuk e ka hapur askush. Ajo thotë se ditën e djeshme në banesë kishin shkuar koleget e 54-vjeçares e cila punonte si edukatore, por përsëri dera ishte e mbyllur. Fqinja kishte telefonuar mbesën e tyre por ajo kishte thënë se nuk dintë asgjë.

Ajo thotë se ditën e sotme erdhi djali i të moshuarës i cili po tentonte të hapte derën, e më pas thirri policinë e zjarrfikësen.

“Me Ornelën kam komunikuar të shtunën, ajo më tha që kishte shtruar nënën e saj në spital sepse kishte vështirësi në frymëmarrje.. Ornela më kërkoi të shihja nëse e kishte mbyllur derën e banesës së saj apo e kishte lënë hapur. Unë shkova kontrollova derën e shtëpisë së saj dhe i thashë që derën e ke të mbyllur. Gjatë këtyre ditëve kur kam dalë nga shtëpia kam trokitur tek dera e Ornelës por nuk më është përgjigjur njeri edhe pse kur kam parë derën nga afër më është dukur sikur brenda kishte çelës. U shqetësova sepse me Ornelën nuk po kontaktoja më. Ornela ishte edukatore në Vithkuq, dhe dhe sot erdhën kolegët e punës për ta kërkuar, trokitën edhe ata por dera nuk u hap. Unë mora në tel edhe mbesën e tyre por as ajo nuk dinte gjë. Sot erdhi djali nga Greqia, tentoi të hapte derën por dera ishte e mbyllur nga brenda. Më pas me ndihmën e zjarrfikëses dhe policisë dera u hap por i gjetën të pajeta”, tha fqinja.

j.l./ dita