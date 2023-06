E bujshme nga SHBA/ Babai i Tupac Shakur akuzon publikisht qeverinë se qëndron pas vrasjes!

Më 13 shtator 1996, ndërroi jetë reperi më i mirë në histori, Tupac Shakur, në një sulm të dhunshëm të armatosur. Amerikani, artist dhe poet, vdiq nga të shtënat me armë zjarri teksa ishte në një makinë në Las Vegas, për shkak të përleshjeve mes brigjeve lindore dhe perëndimore. Vdekja e tij, së bashku me atë të reperit tjetër Biggie Smalls (Big Notorious)muaj më vonë, janë ende të pazbardhura, ndaj ka shumë teori konspirative.

Nga ana tjetër, babai i tij, Billy Garland, e ka më të qartë. Në kanalin “The Art of Dialogue” në YouTube, ai ka shpjeguar se për të autori i vrasjes së djalit të tij është qeveria e Shteteve të Bashkuara.

Si ishte vdekja e 2Pac?

Natën e vrasjes së 2Pac, ai dhe anëtarët e tjerë të grupit të tij të miqve, që i përkisnin etiketës së tij diskografike, Death Row Records, rrahën anëtarin e bandës rivale Orlando Anderson në Las Vegas në një ndeshje boksi midis Mike Tyson dhe Bruce Seldon. Orlando Anderson dyshohet se vodhi një varëse Death Row, për të cilën Sean Combs (krijuesi i labelit rival të Death Row, Bad Boy Records) kishte thënë se do të jepte 20,000 dollarë për varësen në fjalë. Pas rrahjes, Orlando Anderson do të ndiqte makinën e 2Pac dhe Suge Knight, duke hapur zjarr mbi automjetin dhe vrarë reperin.

Billy Garland tha se sjellja e djalit të tij nuk ishte e përshtatshme dhe se ai e bëri atë vetëm për të fituar respekt dhe për të provuar veten para njerëzve të Death Row dhe Suge Knight.

Billy Garland: Më dukej si një organizim

Megjithatë, babai i 2Pac Shakur nuk beson se autori i vrasjes së djalit të tij ishte Orlando Anderson, pasi të gjitha provat e gjetura nuk ishin përfundimtare. Gjithashtu, xhaxhai i Anderson, Keefe D, një anëtar i shquar i bandës Crips, ka fajësuar veten dhe nipin e tij prej vitesh, por Garland paralajmëron se e gjitha është pjesë e mbulimit të qeverisë. “Unë mendoj se pika kyçe është qeveria”, tha ai. “Qeveria i ofroi atij marrëveshjen. Ai po ndiqej nga agjentë natën e vrasjes së tij, si dhe po ndiqej në Quad Studios. Ky është një fakt i njohur”, tha Billy Garland për Keffe D.

“Unë nuk e njoh këtë djalë, Keefe. Ndoshta ai u detyrua ta thoshte këtë për të rregulluar disa probleme. Nuk e di. Vetëm e di që më dukej si një organizim. Dikush do t’i thoshte të qëndronte atje dhe me e gjithë çështja e dënimit me vdekje, ne kemi arritur në atë që kemi tani. Por unë nuk mendoj se ai kishte ndonjë lidhje me vdekjen e djalit tim. Aspak”, tha babai i 2Pac.