E dhunuan dhe i morën paratë, zbulohen 3 autorët, kapet njëri prej tyre 

Policia e Vlorës konfirmon se ka identifikuar tre autorët që dhunuan dhe i morën një shumë parash një shtetasi.

Si rezultat i veprimeve të shpejta hetimore nga policia, kapet dhe vihet në pranga njëri prej tyre, teksa po punohet për kapjen e 2 të tjerëve.

“Shërbimet e Komisariatit të Policisë Vlorë, në vijim të punës për parandalimin e vjedhjeve, zbardhjen e atyre të ndodhura më parë dhe vënien e autorëve përpara përgjegjësisë ligjore, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar “Storm 9”, për zbardhjen e një rasti të vjedhjes me dhunë. Si rezultat i veprimeve hetimore të kryera në kuadër të operacionit, u identifikuan 3 autorët e dyshuar të rastit, shtetasit M. M., 19 vjeç, banues në Vlorë, A. K., 19 vjeç dhe I. A., 19 vjeç, të dy banues në fshatin Kotë. Shërbimet e Policisë kanë arrestuar shtetasin M. M. dhe po punojnë për kapjen e 2 shtetasve të tjerë. Nga veprimet hetimore dyshohet se këta tre shtetas, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, i kanë marrë me dhunë një shumë parash një 18-vjeçari, duke e dhunuar fizikisht”, sqaron policia.

Vijojnë veprimet hetimore për zbardhjen dhe dokumentimin e vjedhjeve të tjera që mund të jenë kryer nga këta shtetas.

p.k\dita