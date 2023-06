E konfirmuar/ Arrestohet ish-presidenti Donald Trump, fsheu dokumente konfidenciale! (por s’do qëndrojë në qeli)

Nuk ka më surpriza dhe as shaka. Ish-presidenti i SHBA, Donald Trump është shoqëruar për në gjykatën e Floridas, ku edhe me pas është arrestuar, raporton CNN.

“Donald Trump dhe ndihmësi i tij i ngushtë Walt Nauta, janë të arrestuar në gjykatën amerikane Wilkie D Ferguson Jr në Miami, përpara se të njihen me akt-padinë për akuzat federale, në lidhje me dokumentet e klasifikuara të qeverisë të gjetura në Mar-a-Lago”, shkruan CNN.

Sipas CNN nuk pritet që Trump të kalojë natën në qeli, pasi ai do të lirohet me kushtin që do të jetë prezent në seancat gjyqësore të radhës mbi këtë çështje.

Ngritja e akuzave zyrtarisht ndaj ish-presidentit, vjen pesë ditë pasi juria e madhe federale në Majami miratoi 37 akuza penale ndaj tij, 31 prej të cilave e akuzojnë ish presidentin për “mbajtje të qëllimshme” të dokumenteve të klasifikuara të sigurisë kombëtare, në shkelje të Ligjit të Spiunazhit.