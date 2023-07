Edhe duhani duhet me datë skadence, faktori kryesor i sëmundjeve vdekjeprurëse. Nëse shikoni këtë shenjë në cigare, mos e pini!

Për një periudhë të gjatë kohore, besohej se duhani nuk kishte një datë të saktë të skadencës, megjithëse u kuptua se cilësia e tij vuante me kalimin e kohës. Megjithatë, një studim i kryer nga studiues të Universitetit CEU-Cardenal Herrera ka zbuluar se duhani është një produkt gjysmë që prishet, me një jetë të dobishme që mund të arrijë deri në gjashtë muaj, në varësi të markës specifike.

Sipas një deklarate të lëshuar nga universiteti, hulumtimet e mëparshme kishin treguar se rritja e fermentimit të duhanit të errët ishte faktori kryesor pas sëmundjeve kronike të frymëmarrjes dhe kancerit të mushkërive tek përdoruesit. Me fjalë të tjera, ekzistonte një korrelacion midis përdorimit të dëmtuar të duhanit dhe shfaqjes së këtyre sëmundjeve të rënda.

Bazuar në këto gjetje, është sugjeruar që kompanitë e duhanit të vendosin një datë më të mirë para për të reduktuar efektet e dëmshme të padiskutueshme që lidhen me duhanin. Fermentimi i duhanit kontribuon në përkeqësimin e rreziqeve shëndetësore për konsumatorët dhe me këtë masë të thjeshtë mund të reduktohet numri i sëmundjeve të lidhura me to.

Është thelbësore të kihet parasysh se përdorimi i duhanit, qoftë cigare, duhan për pipë, duhan për përtypje apo produkte të tjera të ngjashme, mbart rreziqe për shëndetin dhe mund të çojë në varësi. Është gjithmonë një ide e mirë të konsultoheni me një profesionist shëndetësor, nëse keni pyetje ose shqetësime në lidhje me përdorimin e duhanit.