Elon Musk gjen zgjidhjen edhe për gjymtimet, krahë robotikë dhe të lidhur në çip me trurin

Përveç drejtimit të Tesla dhe SpaceX, Elon Musk është një inxhinier miliarder i cili është në të gjitha llojet e inovacioneve teknologjike. Ndër ato që tani kanë dalë në pah është dëshira e tij për të qenë në gjendje të ndihmojë njerëzit që kanë pësuar amputim (gjymtim). Musk, sipas Interesting Engineering, dëshiron ta bëjë realitet njeriun e gjashtë milionë dollarëve. Duke iu referuar Njeriut Gjashtë Milion Dollar, Interesting Engineering përmend një seri klasike të viteve 1970, në të cilën një pilot testues amerikan ka një aksident të tmerrshëm. Në një operacion të mëvonshëm, gjymtyrët e tij të amputuara zëvendësohen me pajisje robotike që i japin cilësi më të mira.

Tani Musk po kërkon të bëjë një gjë të ngjashme. Ai dëshiron që njerëzit që kanë pësuar një lloj amputimi të gjymtyrëve të zëvendësohen me pajisje robotike që kanë aftësinë të drejtojnë me çip truri. Tingëllon si fantashkencë, por inxhinieri miliarder është gati për këtë.

Në një deklaratë, Musk tha: “Unë mendoj se do të ishte e pabesueshme të ndihmojmë potencialisht miliona njerëz në mbarë botën dhe t’u japim atyre një krah ose një këmbë që është po aq e mirë, ndoshta më e mirë në terma afatgjatë, sesa një biologjike”. Kështu vërtetohet se në një të ardhme jo shumë të largët mund të shohim njerëz që e kanë të inkorporuar këtë teknologji.

Musk nuk është ndalur këtu, pasi siç komentoi:

“Duke kombinuar një implant Neuralink me një krah ose këmbë robotike dikujt që i është amputuar një krah ose këmbë, ose të gjithë krahët ose këmbët, ne mendojmë se në thelb mund të japim një trup kiborg që është tepër i aftë. Inxhinieri që zotëron Tesla-n nuk do të bëjë bllof, megjithëse pas këtyre deklaratave për shtyp nuk ka dhënë asnjë lloj piste, gjë që ka bërë që intriga mes industrisë dhe investitorëve të përhapet me shpejtësi. E vetmja gjë që është parashikuar është se duket se çipi i trurit do të jetë ai i zhvilluar nga Neuralink”.