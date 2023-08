Elon Musk tregon ndryshimin e ri të platformës X

Elon Musk po përgatitet të përballet me një ndryshim tjetër në X.

Manjati i teknologjisë njoftoi në një postim se përdoruesit e X do të jenë në gjendje të bëjnë thirrje audio dhe video.

Ndërsa, kjo lëvizje e barazon X me Facebook, WhatsApp dhe Instagram, si pasojë një ekspert i sigurisë kibernetike paralajmëroi se sigurinë e tij e rrethojnë pyetje serioze.

Video & audio calls coming to X:

– Works on iOS, Android, Mac & PC

– No phone number needed

– X is the effective global address book

That set of factors is unique.

— Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2023