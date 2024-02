EMRAT: Eksplozivi ndaj zyrës noteriale në Tiranë, arrestohen autorët

Zbardhet sulmi me eksploziv që iu bë një zyrë noteriale.

Ishte drejtori i policisë së Tiranës, Tonin Vocaj ai që bëri të ditur detajet nga operacioni që çoi në identifikimin dhe arrestimin e personave të përfshirë

Ngjarja ndodhi në një zyrë noteraile, në rrugën ‘Perlat Rexhepi’.

Bëhet fjalë për shtetasit; Rald Zefi, Krado Katana dhe Eno Flamuraj.

Ndërkohë u shpallën në kërkim dy shtetas të tjerë. Sakaq, ka dyshime se personat në fjalë ishin paguar për të kryer këtë akt kriminal, ndërsa dyshohen dhe për një tjetër vënie eksplozivi.

Si pasojë e shpërthimit në atë kohë u raportuan dëme materiale. Biznesi ku edhe u vendos lënda plasëse është në emër të Esmeralda Dauti.

Njoftimi:

Po më datë 04.02.2024, nga strukturat hetimore të Komisariatit të Policisë Nr. 2, u finalizua operacioni policor i koduar “POROSIA”, në kuadër të të cilit u dokumentua me prova ligjore ngjarja e ndodhur më datë 30.01.2024, në një zyrë noteriale në rrugën “Perlat rexhepi”, ku ka shpërthyer lëndë plasëse.

Në kuadër të këtij operacioni, u ndaluan shtetasit:

1. Real Zefi, 33 vjeç, banues në Shkodër;

2. Korrado Katana, 33 vjeç, banues në Durrës;

3. Eno Flamuraj, 36 vjeç, banues në Korçë.

Gjithashtu u shpallën ne kërkim 2 shtetas.

Shtetasit e mësipërm, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, më datë 30.01.2024, kanë vendosur sasi lënde plasëse në një zyrë noteriale dhe pas ngjarjes, autorët kanë lëvizur me motomjetin e shtetasit Eno Flamuraj. Më pas, motomjetin e kanë braktisur në liqenin e Farkës dhe pas kësaj janë larguar me automjetin tip “Audi”, të shtetasit Korrado Katana.

j.l./ dita