Episodet e dhunës nga bandat në Haiti, kryeministri jep dorëheqjen

Kryeministri i Haitit, Ariel Henri ka dhënë dorëheqjen ditën e djeshme pas episodeve të dhunës të regjistruara së fundmi nga bandat në vend. Dorëheqjen e Henri e njoftoi presidenti i Komunitetit të Shteteve të Karaibeve (CARICOM) dhe një zyrtar amerikan.

“Ne po regjistrojmë dorëheqjen e kryeministrit Ariel Henry”, tha Mohamed Irfan Ali, presidenti i Guajanës gjatë një konference për shtyp.

Ai shtoi se është i lumtur sepse është në gjendje të shpallë një marrëveshje të qeverisë për Haitin, e cila do t’i hapë rrugën një transferimi paqësor të pushtetit. Mbledhja e vendeve të Karaibeve u zhvillua dje në Xhamajka me iniciativën e CARICOM dhe me praninë e përfaqësuesve të OKB-së dhe shteteve të tjera, përfshirë Francën dhe SHBA-në, në kuadër të përpjekjeve për zgjidhjen e krizës në Haiti.

Kryeqyteti Port-au-Prince vazhdoi gjatë fundjavës t’i nënshtrohet dhunës së bandave, duke kërkuar dorëheqjen e Ariel Henrit. I bllokuar në territorin amerikan të Porto Rikos , pasi nuk u kthye në kryeqytetin e Haitit, Henri diskutoi nga distanca me drejtuesit e vendeve të tjera anëtare të CARICOM gjatë seancës urgjente. Ai konfirmoi dorëheqjen e tij gjatë një bisede telefonike me Sekretarin e Shtetit të SHBA, Anthony Blinken.

See the moment the resignation of Haiti’s PM Ariel Henry was announced at an emergency meeting of Caribbean leaders, after gang leaders prevented Henry from returning after an overseas trip. pic.twitter.com/FncyglG36G

— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 12, 2024