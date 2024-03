Escobar vizitë në Manastirin e Deçanit dhe Komunën e Pejës: Prishtina zyrtare përgjegjëse për…

I dërguari i SHBA-ve për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar po vijon sot vizitën e tij në Kosovë.

Pas takimeve që kishte dje me presidenten Vjosa Osmani dhe liderët e partive opozitare, Escobar do të takohet sot me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti.

Escobar ndërkohë ka vizituar Manastirin e Deçanit i shoqëruar nga ambsadori amerikan në Prishtinë, Jeff Hovenier.

Vizita e tij në këtë Manastir vjen vetëm një ditë pasi kryeministri Kurti bëri të ditur se i ka kërkuar Agjencisë Kadastrale të Kosovës që të zbatojë vendimin e Gjykatës Kushtetuese mbi pronat e këtij Manastiri.

I dërguari i SHBA-ve ka vizituar edhe Komunën e Pejës ku ka takuar kryetarin Gazmend Muhaxheri, përfaqësues të shoqërisë civile dhe mediave nga Gorazhdeci, si dhe të rinjtë nga komuniteti shqiptar, serb dhe boshnjak në këtë komunë.

Escobar nga atje tha se pa që njerëzit po vuajnë dhe se kanë vështirësi reale për marrjen e pensioneve të tyre.

Për jetesën e serbëve në Kosovë, ai tha se do të bëjë përgjegjëse Prishtinën zyrtare.

Escobar shtoi se serbët në Kosovë dhe të gjithë që jetojnë atje, duhet ta ndiejnë mbështetjen e SHBA-së.

Ai tha se marrëveshja e fundit Kosovë-Serbi duhet të zbatohet dhe se për këtë do të vazhdohet të punohet.

“Desha të vij në këtë vend për të dëgjuar storiet nga dora e parë që kanë njerëzit mbi ndikimin që është duke pasë vendimi i BQK-së. Është e vështirë që të dëgjohen këto storie dhe të mos lëvizet. Këtu është një komunitet që përnjëmend janë duke vuajtur. Ka njerëz të cilët po përballen me vështirësi reale të mungesës së opsioneve për marrjen e pensioneve. Kështu që, unë dua vërtet që të punoj me Qeverinë me shpresën që të gjejmë një zgjidhje të menjëhershme”, tha Escobar.

Escobar në një prononcim në gjuhën serbe për “Radio Gorazhdevac” tha se serbët në Kosovë dhe të gjithë që jetojnë këtu duhet ta ndiejnë mbështetjen e SHBA-së.

“Për komunitetin këtu, unë dua që këta të ndiejnë dhe të dinë se qeveria amerikane do që serbët të jetojnë në Kosovë në kushte të sigurisë dhe dinjitetit dhe ne do të vazhdojmë të punojmë për këtë. Dhe për Qeverinë e Kosovës – ata kanë përgjegjësinë që kjo të ndodhë dhe ne do ta mbajmë përgjegjëse për këtë”, tha Escobar.

Gjithashtu, Escobar shtoi se marrëveshja e fundit Kosovë-Serbi duhet të zbatohet dhe tha se për këtë do të vazhdohet të punohet.

“Ndërkohë, në terma afatgjatë, ne duhet të punojmë fort për të zbatuar marrëveshjen historike për normalizim që e arritëm në mars të vitit të kaluar. Kështu që, ne do të vazhdojmë të punojmë, por ndërkohë mendoj që të gjithë njerëzit e Kosovës mund të llogarisin në mbështetjen amerikane, përfshirë shqiptarët, serbët, boshnjakët, të gjithë që jetojnë në këtë vend. Shpresoj që e ndiejnë mbështetjen amerikane dhe partneritetin amerikan”, tha Escobar.

j.l./ dita