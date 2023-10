uro e ka mbyllur javën me rritje. Sipas kursit të publikuar nga Banka e Shqipërisë, valuta europiane po këmbehet mesatarisht me 105.8 lekë duke fituar pak pikë në raport me një ditë më parë.

Në shitje euro po këmbehet me 106.19 lekë, ndërsa po blihet me 105.39 lekë. Javën e ka mbyllur pozitivisht edhe dollari i cili i është afruar nivelit të 10 lekëve.