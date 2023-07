Fiorentino Perez tërbohet me agjentin e Mbappe, zbulohet arsyeja

Të gjitha lëvizjet e Kylian Mbappe këto ditë duket se synojnë transferimin e tij te Real Madrid. Është kaq e dukshme, kartat janë aq të shënuara, sa jo vetëm që ka zemëruar Paris Saint-Germain-in, por me sa duket nuk i pëlqen aspak presidentit të Madridit, Florentino Pérez, i cili ka frikë se gjithçka do të nxitojë dhe do të ketë për të ‘gërvishtur’ veten dhe xhepin, më shumë se sa kishte planifikuar kur ideali do të ishte ardhja e tij në 2024, me letrën e lirisë. Siç sigurojnë mediat e Sports Zone, Florentino nuk do të ishte dakord me sjelljen e futbollistit francez, duke qenë se ai do të rrezikonte ardhjen e tij më shumë se të parashikueshme në Real Madrid.

Kreu i ‘Shtëpisë së Bardhë’ do të ishte zemëruar edhe me përfaqësuesit e sulmuesit, të cilët i konsideron nxitës të sjelljes së Mbappesë. Konkretisht, ajo që i pëlqeu më së paku ishte letra që shpallte synimin e tij për të mos rinovuar për skuadrën pariziene, jo për shkak të vendimit, natyrisht, por për ta bërë kaq të qartë, se kur do të kishte preferuar që ata të lëviznin vjedhurazi. Dhe pikërisht reagimi i tërbuar i skuadrës franceze nuk priti, duke e lënë Mbappenë jashtë turneut dhe duke e nxjerrë në shitje. Parizienët nuk dorëzohen dhe kanë braktisur diplomacinë për vendime drastike. Më shumë se vazhdimësia e lojtarit, ajo që duan më shumë tani është që ai të lërë një transfertë miliona dollarëshe.

Arabët kanë reaguar me një ofertë kaq të jashtëzakonshme, saqë ka vënë në litar vetë futbollistin, i cili e ka refuzuar pavarësisht se Al Hilal i ka ofruar 700 milionë euro për një sezon të vetëm, ndërsa PSG-ja do të kishte marrë 300 milionë.