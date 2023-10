Partizani ka fituar ndaj Tiranës me shifrat 2-1 në derbin e kryeqytetit. Një ndeshje spektakolare ku i ka dhuruar të gjitha emocionet e mundshme të një përballje titanësh, me Partizanin që fitoi në shtesa duke shënuar menjëherë pas golit të barazimit të Tiranës. Sapo fërshëllima e fundit ra, lojtarët e Partizanit janë drejtuar nga tifozeria e tyre e magjishme, grupi i ashtuquajtur “Ultras Guerrils” dhe kanë festuar së bashku me ata me këngë dhe kërcime.

p.c. / dita