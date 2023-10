Fitore në minutën e 92’, Partizani mposht në “Arenën e Demave” Teutën

Partizani ka arritur të marrë një fitore me peshë të madhe ndaj Teutës në “Arenën e Demave”, edhe pse të kuqtë në këtë rast ishin miqtë e sfidës. Ndeshja ishte tepër e luftuar, me Partizanin që kishte disa raste të mira për të shënuar dhe Teutën që mbrohej mjaft mirë.

Dukej sikur skuadrat do të dilnin nga fusha me nga një pikë, por pikërisht atëherë kur nuk pritej, në minutën e 92’ të sfidës, Partizani gjen golin e fitores me anë të Kekos, duke bërë heroin e sfidës. Me këtë rezultat, Partizani arrin të sigurojë tre pikët dhe renditet në vendin e dytë me 20 pikë ndërsa Teuta në vendin e parafundit me 11 pikë.

p.c. / dita