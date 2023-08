FOTO: Gazetari publikon foton nga SHBA: Ish-ministri i brendshëm, drekon me ‘Eskobarin e Ballkanit’ dhe Bajrin e Shkodrës në qeli

Gazetari Flamur Vezaj ka publikuar një foto, ku shihet ish-ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri, me Kelmend Balili i cilësuar si “Eskobari” i Ballkanit dhe Safet Bajrin, drejtuesi i klanit “Bajri” në Shkodër.

Fotoja është realizuar brenda një qelie në burgun e Lushnjës pak muaj më parë.

“Shoqnia e burgut dhe jo vetem. Kjo foto tregon shume! Sic e shikoni, kjo foto eshte bere brenda nje qelie ne burgun e Kosoves ne Lushnje pak muaj me pare! Ne krah te majte ish-ministri Saimir Tahiri! Perballe tij me bluze te bardhe, eshte “eskobari” i Ballkanit Kelmend Balili! Ne kohen kur Tahiri drejtonte ministrine jane bere dhjetra operacione per kapjen e tij por pa suksese.

Nderkohe pas Balilit eshte drejtuesi i “bandes” se Bajrave te Shkodres, Safet Bajri! Perballe tij nuk e njoh ate “kapon” tjeter! Sic duket ne foto, po festojne dicka me vere e ushqime brenda qelise! Ne burg eshte e ndaluar vera por dihet tashme qe nepermjet shisheve te koles futej vera ne burgje”, shkruan Vezaj, i cili është larguar nga Shqipëria dhe tashmë jeton në SHBA.

o.p. / dita