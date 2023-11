FOTO/Ministri Taulant Balla në Bruksel për konferencën ndërkombëtare kundër trafikimit të emigrantëve

Ministri i Brendshëm, Taulant Balla ndodhej ditën e sotme në Panelin e Dytë të Konferencës Ndërkombëtare për Aleancën Globale kundër Trafikimit të Emigrantëve në Bruksel.

Ministri ka shpërndarë fotot e konferencës ne rrjetin e tij social “Facebook”, ku ndodhet krah komisioneres së BE për Punët e Brendshme, Ylva Johansson, Komisionerin e BE për Drejtesinë, Didier Reynders dhe Komisionerin e BE për Fqinjësinë dhe Zgjerimin, Oliver Varhelyi.

Krahas fotove Ministri Balla shkruan :

“Me Komisioneren e BE për Punët e Brendshme Ylva Johansson, Komisionerin e BE për Drejtësinë Didier Reynders në Panelin e Dytë të Konferencës Ndërkombëtare për Aleancën Globale kundër Trafikimit të Emigrantëve në Bruksel. Gjithashtu një bisedë e frytshme me Komisionerin e BE për Fqinjësinë dhe Zgjerimin Oliver Varhelyi”.

a.c./dita