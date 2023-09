“France Football” zbardh listën e 30 kandidatëve për ‘Topin e Artë’. Messi më i favorizuari, e pason Haland!

France Football ka publikuar listën e 30 kandidatëve për fitimin e Topit të Artë, çmimi individual më prestigjioz dhe i rëndësishëm për një futbollist.

Rekordmeni absolut është Lionel Messi. Argjentinasi ka fituar 7 herë Topin e Artë dhe është kandidati kryesor për ta fituar sërish.

Falë suksesit si protagonist në Kupën e Botës Katar 2022. Rivali i madh i “Pleshtit” është Erling Haaland.Bomberi norvegjez fitoi tripletën në sezonin e parë me Manchester City. Teksa e mbylli edicionin e kaluar me 52 gola në të gjithë kompeticionet me skuadrën e Pep Guardiolës.

Ceremonia e shpalljes së fituesit do të mbahet në datën 30 tetor. Në “Theatre du Chatelet” të Parisit, kryeqytetin e Francës.

Fituesi në fuqi është Karim Benzema, falë paraqitjeve fantastike me Realin e Madridit. Sulmuesi francez u transferua gjatë verës tek Al-Ittihad në Arabinë Saudite.