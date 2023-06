Futurologu i njohur britanik ka një datë për Luftën e Tretë Botërore: Shkak do bëhet… (ka saktësi të frikshme parashikimi!)

Kriza e koronavirusit, lufta në Ukrainë dhe tani, Lufta e Tretë Botërore: Parashikuesi i njohur si ‘Nostradamusi i Ri’, ka caktuar një datë të saktë për fillimin e konfliktit të radhës, në një pjesë të mirë të vendeve të globit, siç nuk ka ndodhur që kur forcat gjermane u dorëzuan më 7 maj 1945. Craig Hamilton-Parker është një futurolog i vetëshpallur britanik, i mbiquajtur nga shtypi si “profeti i dënimit”, i cili fitoi famë pas parashikimeve të sakta të Brexit, zgjedhjes së Donald Trump apo vdekjes së Elizabeth II. Për shkak të përqindjes së lartë të përgjigjeve të sakta, alarmet kanë rënë kur u bë e ditur se kur parashikohet se do të fillojë konflikti i ardhshëm botëror.

Siç shpjegoi ai në kanalin e tij në YouTube, Lufta e Tretë Botërore do të fillojë në vitin 2023 si pasojë e një aksidenti në Tajvan: Shteti ishull që ndodhet 180 kilometra larg Kinës dhe që mban një marrëdhënie të komplikuar juridike dhe diplomatike me vendin aziatik, i cili në të fundit pak muaj nuk ka reshtur së tendosuri. “Përplasja e dy avionëve ose nëndetëseve në Tajvan do të ishte shkas për luftën e ardhshme botërore dhe do të fillonte këtë vit”, siç zbulohet nga ‘New Nostradamus’ në The Daily Star. Ky aksident i mundshëm do të ishte shkëndija që do të ndezte luftën mes Kina, Rusia dhe vendet perëndimore.

“Kam thënë për disa kohë se ka një konflikt që vjen për Tajvanin, i cili mendoj se do të ndodhë në vitin 2023. Mendoj se do të kemi një konflikt aksidental në disa aspekte sepse do të kemi diçka si një përplasje. Ose nëndetëset do të godasin njëri-tjetrin ose aeroplanët do të përplasen me njëri-tjetrin ose dikush që e shkakton atë dhe gjithçka fillon të dalë jashtë kontrollit”, shpjegoi Hamilton-Parker.