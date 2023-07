Gati përballja e dytë, UEFA konfirmon arbitrat e sfidës Partizani-BATE Borisov

Me ndeshjen e parë, të zhvilluar në “Air Albania”, e cila mbaroi me rezultatin e barabartë 1 me 1, mes “demave të kuq” të Partizanit dhe bjellorusë të Bate Borisov, në fazën e parë kualifikuese të UEFA Champions League, tashmë në ndeshjen e kthimit, “të kuqtë” do të tentojnë gjithçka për fitore.

Në prag të përballjes, e cila do të zhvillohet në Hungari, javën e ardhshme, UEFA ka përzgjedhur dhe grupin e arbitrave, që do të jenë përgjegjës për vënien “drejtësi” përgjatë 90 minutave të përballjes.

Kyresori i katërshes do të jetë skocezi, Kevin Clansy, i cili do të mbështet nga 3 bashkëkombësit e tij, Jonathan Bell e David McGeachie nga krahët, ndërsa David Munro do të jetë gjyqtari i katërt.

