Gazetat britanike rekomandojnë Shqipërinë si 1 ndër 4 destinacionet e lira për 2024

Shqipëria vijon të jetë në qendër të vëmendjes si një ndër vendet për turizëm të lirë, edhe përgjatë vitit 2024.

Gazeta britanike Daily Express, duke cituar ekspertin e udhëtimeve turistike Simon Calder, e rendit Shqipërinë ndër katër destinacionet tepër të lira për t’u vizituar së bashku me Bullgarinë, Malin e Zi dhe Portugalinë.

Disa nga vendet më magjepsëse për t’u vizituar janë Tirana, Berati dhe Riviera Shqiptare.

Simon komentoi: “Shqipëria, natyrisht, përballet me ishullin e Korfuzit. Është e bukur dhe shumë miqësore. Nuk është aq i sofistikuar sa Korfuzi, por mendoj se për vitin 2024 do të jetë një kulm i vërtetë nëse doni një pushim me çmime të ulëta dhe po ndodh një luftë tarifash”, shkruan gazeta britanike “Daily Express”.

