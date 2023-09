Gazmend Bardhi: S’e njohim Kuvendin Kombëtar të Bashës. S’mund të hiqet si amerikan, kur sillet si Putin i vogël në parti!

Nesër Partia Demokratike me kryetar Lulzim Bashën do të mbledhë Këshillin Kombëtar ku pritet që të shkarkohet Gazment Bardhi si Sekretar i Përgjegjshëm i PD-së. I ftuar në emisionin ‘Pa Protokoll’ në Report Tv, Bardhi tha se nuk e njeh Kuvendin e 2 shtatorit dhe as mbledhjen Këshillit Kombëtar që pritet të mbahet nesër. Bardhi tha se procesi është ilegjitim, ndërsa shtoi se pjesa dërrmuese e delegatëve që ishin prezent nuk ishin anëtarë të Këshillit Kombëtar.

‘Së pari ne jemi grupi parlamentar i PD-së. Në atë tryezë unë kam ftuar edhe kolegë që formalisht janë regjistruar edhe në grupe të tjera opozitare. Jemi takuar dhe kemi diskutuar formësimin e një axhende të përbashkët opozitare në Parlament. Në tryezë janë ftuar 59 deputetët e opozitës. Ka qenë i ftuar edhe Basha dhe kolegë të tjerë. Mbledhja e Këshillit Kombëtar nesër është një proces jolegjitim po ashtu edhe Kuvendi i 2 shtatorit. Basha nuk ka as firmën as vulën. PD institucionin e vet më të lartë ka Këshillin Kombëtare dhe kam marrë një vendim që të ndërpresim atë proces që kishte nisur nga një pjesë për zgjedhjen e kryetarit. Sot ka dalë një deklaratë e degës së PD-së kur thotë ne po ngremë struktura. Si mund të ketë pasur Kuvend Kombëtar kur nuk ka pasur. Kam identifikuar demokratë në atë takim. Kam identifikuar demokratë në atë sallë. Një pjesë kishin shkuar edhe me familjarët. Por pjesa dërrmuese nuk janë anëtarë të Kuvendit të PD-së. S’ka asnjë lidhje me institucionet e partisë’, tha Bardhi.

Gazment Bardhi u shkarkua më 2 shtator nga Lulzim Basha si kryetar i grupit parlamentar, ndërsa me gjasë kreu i PD do t’i heqë të shtunën, kur edhe mbedh Këshillin Kombëtar, të vetmin post që Bardhit i ka mbetur në PD, atë të Sekretarit të Përgjithshëm.

Ai ka ironizuar qëndrimet e Lulzim Bashës brenda PD-së. Sipas Bardhit, nuk mund të bëjë si pro-amerikan kur sillet si një ‘Putin i Vogël’ në parti.

‘Secili prej partnerëve tanë ka partneritet me Shqipërinë. Cilido që duke mbajtur ndezur konfliktin në PD ka ngritur një kurth nda opozitës. Ata partnerë te Kuvendi i Bashës. Nuk kanë asnjë partneritet me asnjë individ kanë partneritet me Shqipërinë. Partnerët ndërkombëtar nëse kanë një qëndrim publik i bëjnë publike qëndrimet e tyre dhe nuk ndërhyjnë në konfliktet e brendshme të partive politike. Pro-perëndimor më bëjnë qëndrimet e mia. Nuk mund të bëjë pro amerikan kur sillem si Putin i vogël në Partinë time. Të gjithë ne tjerët jemi mbyllur në një bunker dhe ka dalë Basha mbi bunker duke valëvitur flamurin amerikan.’- tha Bardhi.