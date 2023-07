Gjenerata Z ha dhe pi ndryshe – Industritë ushqimore u përshtaten me shpejtësi kërkesave

Të lindurit mes viteve 1997 dhe 2012, anëtarë të të ashtuquajturit Gjenerata Z, janë mësuar të kenë më shumë opsione para tyre dhe janë më pak të prirur të vazhdojnë të konsumojnë diçka që nuk do t’u pëlqejë herën e parë. Nëse gjeneratat e mëparshme mburren se ngadalë mësuan të pëlqenin shijen e hidhur të birrës, ashtu siç u mësuan gradualisht me kafen dhe çokollatën e zezë, 20-vjeçarët e sotëm nuk duan ta bëjnë këtë.

Kompanitë e mëdha ushqimore e kanë kuptuar tashmë këtë dhe kështu, në vend që të shpenzojnë miliona duke u përpjekur – më kot – për ta bërë një produkt tradicional tërheqës për brezin e ri përmes marketingut, ato po ndjekin një rrugë tjetër. Ata zhvillojnë produkte të reja, të dizajnuara posaçërisht për shijet e Gjeneratës Z.

Industria e ushqimit të shpejtë, për shembull, e cila deri më tani ka vënë bast gjithçka te mishi i viçit, po detyrohet të kalojë te mishi i pulës. Duke pranuar se brezi i ri është shumë i shqetësuar për ndikimin klimatik të rritjes së mishit të viçit, Taco Bell u sigurua të shtonte më shumë artikuj pule në menunë e tij.

Ajo që drejtuesit e kompanive ushqimore kanë zbuluar është se nuk ka kuptim të përpiqesh të shesësh produkte tradicionale nëse Gen Z nuk i dëshiron ato. Konsumatorët e rinj janë mësuar të kenë zgjedhje të pafundme, hyjnë në një supermarket me celularin në dorë, kontrollojnë komentet dhe do të marrin pikërisht atë që duan. Është një mentalitet i ndryshëm në krahasim me gjeneratat e mëparshme.

Dhe siç ka treguar historia e kohëve të fundit, nëse një markë tradicionale përpiqet të tërheqë gjeneratën Z, ajo mund të rezultojë e kundërt. Kjo është arsyeja pse disa kompani preferojnë të krijojnë marka të reja që synojnë Gen Z. Shumë prodhues birre tashmë synojnë ata që duan një birrë më të lehtë, më pak të hidhur dhe me më pak kalori. Për më tepër, gjenerata e re pi më pak alkool se të mëparshmet dhe kompanitë e kanë kuptuar mirë dëshirën e tyre për një mënyrë jetese më të shëndetshme.

o.j/dita